В Москве задержали банду, заманившую жертв под видом свидания

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Женщины, входившие в банду, знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о свиданиях Фото:

В Москве задержана организованная преступная группа (ОПГ) из 36 человек, которая занималась тем, что заманивала жертв под видом свидания в кафе. О деталях расследования сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по уголовным делам, предусмотренным ч. 1 ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в telegram-канале ведомства.

Как выяснило следствие, ОПГ была создана 17 октября 2023 года в Москве. Члены банды знакомились в интернете с мужчинами, приглашали их в кафе под видом свиданий и там по отработанной схеме пытались обмануть жертв. Женщины делали заказ по завышенной цене, а затем демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, предлагали оплатить заказ, а сами покидали заведение. Извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей.

Ранее россиянам рассказали о схемах обмана мошенников на сайте знакомств. Самыми популярными схемами мошенничества стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по «выгодной цене».

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В Москве задержана организованная преступная группа (ОПГ) из 36 человек, которая занималась тем, что заманивала жертв под видом свидания в кафе. О деталях расследования сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. «Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по уголовным делам, предусмотренным ч. 1 ст. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в telegram-канале ведомства. Как выяснило следствие, ОПГ была создана 17 октября 2023 года в Москве. Члены банды знакомились в интернете с мужчинами, приглашали их в кафе под видом свиданий и там по отработанной схеме пытались обмануть жертв. Женщины делали заказ по завышенной цене, а затем демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, предлагали оплатить заказ, а сами покидали заведение. Извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей. Ранее россиянам рассказали о схемах обмана мошенников на сайте знакомств. Самыми популярными схемами мошенничества стали шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по «выгодной цене».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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