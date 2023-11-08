Пермские участники СВО будут получать бесплатные социальные услуги

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В список получателей бесплатных соцуслуг включат участников СВО, получивших ранения Фото:

На заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление о предоставлении в регионе бесплатных социальных услуг. Властями предполагается расширить перечень их получателей, в который войдут участники СВО.

«В этот перечень, в том числе, войдут участники СВО, получившие ранения, травмы, контузию или заболевания. Они будут получать бесплатную квалифицированную помощь специалистов. Мы должны обеспечить вернувшихся из зоны СВО земляков всей нужной помощью и поддержкой», — сообщил на заседании правительства министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Предложение было поддержано членами регионального правительства. Губернатор Дмитрий Махонин дал поручение краевому минсоцразвития вести учет участников СВО, которые попадают под категорию оказания бесплатной социальной помощи.

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На заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление о предоставлении в регионе бесплатных социальных услуг. Властями предполагается расширить перечень их получателей, в который войдут участники СВО. «В этот перечень, в том числе, войдут участники СВО, получившие ранения, травмы, контузию или заболевания. Они будут получать бесплатную квалифицированную помощь специалистов. Мы должны обеспечить вернувшихся из зоны СВО земляков всей нужной помощью и поддержкой», — сообщил на заседании правительства министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Предложение было поддержано членами регионального правительства. Губернатор Дмитрий Махонин дал поручение краевому минсоцразвития вести учет участников СВО, которые попадают под категорию оказания бесплатной социальной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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