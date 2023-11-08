В Челябинске осудили экс-сотрудницу исправительной колонии

Экс-начальница оперотдела ИК-4 в Челябинске отделалась штрафом

09 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Оксану Кожевникову к штрафу в 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Металлургическом райсуде Челябинска огласили приговор бывшей начальнице оперативного отдела исправительной колонии №4 (ИК-4) Марии Кожевниковой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной в превышении полномочий и назначили в качестве наказания штраф. «Суд признал Кожевникову виновной по ч.1 ст. 286 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На рассмотрение дела по существу ушло буквально несколько заседаний. Адвокату удалось убедить суд не применять к своей клиентке более суровое наказание. По данным URA.RU, сразу после задержания Кожевникова признала вину и заключила сделку со следствием. Все эти факторы повлияли на решение суда. Кожевникова была задержана вместе со своим непосредственным начальником — экс-руководителем ИК-4 Германом Керопяном, который впоследствии также смог отделаться штрафом. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с января 2018 года по октябрь 2022 года они фиктивно трудоустраивали заключенных на вакантные места, а зарплату оставляли себе. За все время они присвоили более 250 тысяч рублей.

В Металлургическом райсуде Челябинска огласили приговор бывшей начальнице оперативного отдела исправительной колонии №4 (ИК-4) Марии Кожевниковой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ее признали виновной в превышении полномочий и назначили в качестве наказания штраф. «Суд признал Кожевникову виновной по ч.1 ст. 286 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа размером 30 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На рассмотрение дела по существу ушло буквально несколько заседаний. Адвокату удалось убедить суд не применять к своей клиентке более суровое наказание. По данным URA.RU, сразу после задержания Кожевникова признала вину и заключила сделку со следствием. Все эти факторы повлияли на решение суда. Кожевникова была задержана вместе со своим непосредственным начальником — экс-руководителем ИК-4 Германом Керопяном, который впоследствии также смог отделаться штрафом. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период с января 2018 года по октябрь 2022 года они фиктивно трудоустраивали заключенных на вакантные места, а зарплату оставляли себе. За все время они присвоили более 250 тысяч рублей.