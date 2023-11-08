Полпред Якушев в Челябинске объяснил, зачем нужны наставники

Полпред Якушев оценил роль наставников на производстве

09 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подчеркнул роль наставников в адаптации молодежи на производстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главная роль наставника на производстве — помочь молодежи в адаптации. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая в Челябинске на форуме наставников. «Сегодня и государство, и работодатели понимают, что основной их кадровый ресурс — молодые специалисты. Для активного привлечения молодежи на промышленные предприятия создаются дополнительные бюджетные места в вузах. Действует ряд государственных программ и проектов. Качественная подготовка кадров очень важна. Но не менее важен и переход от теории к практике. Ключевая роль наставника — помочь молодым специалистам как можно быстрее адаптироваться», — подчеркнул Якушев. Его слова приводит пресс-служба полпредства. В продолжение темы бюджетных мест в вузах Якушев отметил, что только по проекту «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров. Кроме того, организовано профессиональное обучение для молодежи в рамках нацпроекта «Демография». Заявки на участие в проекте поступили от более чем 26 тысяч человек.

Главная роль наставника на производстве — помочь молодежи в адаптации. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая в Челябинске на форуме наставников. «Сегодня и государство, и работодатели понимают, что основной их кадровый ресурс — молодые специалисты. Для активного привлечения молодежи на промышленные предприятия создаются дополнительные бюджетные места в вузах. Действует ряд государственных программ и проектов. Качественная подготовка кадров очень важна. Но не менее важен и переход от теории к практике. Ключевая роль наставника — помочь молодым специалистам как можно быстрее адаптироваться», — подчеркнул Якушев. Его слова приводит пресс-служба полпредства. В продолжение темы бюджетных мест в вузах Якушев отметил, что только по проекту «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров. Кроме того, организовано профессиональное обучение для молодежи в рамках нацпроекта «Демография». Заявки на участие в проекте поступили от более чем 26 тысяч человек.