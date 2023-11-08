08 ноября 2023

Полпред Якушев в Челябинске объяснил, зачем нужны наставники

Полпред Якушев оценил роль наставников на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев подчеркнул роль наставников в адаптации молодежи на производстве Фото:

Главная роль наставника на производстве — помочь молодежи в адаптации. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая в Челябинске на форуме наставников.

«Сегодня и государство, и работодатели понимают, что основной их кадровый ресурс — молодые специалисты. Для активного привлечения молодежи на промышленные предприятия создаются дополнительные бюджетные места в вузах. Действует ряд государственных программ и проектов. Качественная подготовка кадров очень важна. Но не менее важен и переход от теории к практике. Ключевая роль наставника — помочь молодым специалистам как можно быстрее адаптироваться», — подчеркнул Якушев. Его слова приводит пресс-служба полпредства.

В продолжение темы бюджетных мест в вузах Якушев отметил, что только по проекту «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров. Кроме того, организовано профессиональное обучение для молодежи в рамках нацпроекта «Демография». Заявки на участие в проекте поступили от более чем 26 тысяч человек.

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Главная роль наставника на производстве — помочь молодежи в адаптации. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, выступая в Челябинске на форуме наставников. «Сегодня и государство, и работодатели понимают, что основной их кадровый ресурс — молодые специалисты. Для активного привлечения молодежи на промышленные предприятия создаются дополнительные бюджетные места в вузах. Действует ряд государственных программ и проектов. Качественная подготовка кадров очень важна. Но не менее важен и переход от теории к практике. Ключевая роль наставника — помочь молодым специалистам как можно быстрее адаптироваться», — подчеркнул Якушев. Его слова приводит пресс-служба полпредства. В продолжение темы бюджетных мест в вузах Якушев отметил, что только по проекту «Профессионалитет» в пяти регионах УрФО работают 20 образовательных кластеров. Кроме того, организовано профессиональное обучение для молодежи в рамках нацпроекта «Демография». Заявки на участие в проекте поступили от более чем 26 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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