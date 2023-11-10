В челябинском магазине продается набор елочных игрушек за 41 тысячу рублей
В Челябинске в одном из детских магазинов набор новогодних елочных игрушек можно купить за 41 400 рублей. Информация об этом размещена на сайте магазина.
«Набор елочный „Спокойствие, только спокойствие“ [продается] за 41 400 рублей. <…> Новогодние украшения из стекла ручной работы», — указано на сайте. В наборе четыре героя из сказки про Малыша и Карлсона. Формовые елочные игрушки сделаны в России, упакованы в индивидуальную коробку, указано в описании к товару.
Игрушки на елку можно купить за 40 тысяч рублей
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