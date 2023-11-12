В ресторанах Челябинска стартовал фестиваль пельменей

13 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Спецкурс из авторских пельменей будут подавать в четырех заведениях Челябинска Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В четырех ресторанах Челябинска 13 ноября стартовал фестиваль «Пельменный гид». Спецкурс из авторских пельменей будут подавать до 3 декабря. «Сегодня стартует и будет до 3 декабря „Пельменный гид“. Это фестиваль пельменей, организованный бистро „Два Деда“ и „Аутентичной Уральской Кухней“», — сообщил рестоблогер Азат Сапармамедов в своем официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте». В фестивале участвуют ресторан Barbaresco, пабы PROSTOBAR и Fox&Goose, а также рюмочная «ФортеПьяно». Только одно из заведений огласило свое меню: в спецкурсе PROSTOBARA числятся жареные мясные пельмени с секачом, кимчи и соусом сметана-шрирача, рыбные пельмени с лососем, луком и шкварками, а также вареники с щукой и зеленым маслом.

В четырех ресторанах Челябинска 13 ноября стартовал фестиваль «Пельменный гид». Спецкурс из авторских пельменей будут подавать до 3 декабря. «Сегодня стартует и будет до 3 декабря „Пельменный гид“. Это фестиваль пельменей, организованный бистро „Два Деда“ и „Аутентичной Уральской Кухней“», — сообщил рестоблогер Азат Сапармамедов в своем официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте». В фестивале участвуют ресторан Barbaresco, пабы PROSTOBAR и Fox&Goose, а также рюмочная «ФортеПьяно». Только одно из заведений огласило свое меню: в спецкурсе PROSTOBARA числятся жареные мясные пельмени с секачом, кимчи и соусом сметана-шрирача, рыбные пельмени с лососем, луком и шкварками, а также вареники с щукой и зеленым маслом.