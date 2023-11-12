12 ноября 2023

В ресторанах Челябинска стартовал фестиваль пельменей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пельменные. Постное меню. "Пельмени клаб", "Дюжина", "Красна хата", "Паштет", пельмени клаб
Спецкурс из авторских пельменей будут подавать в четырех заведениях Челябинска Фото:

В четырех ресторанах Челябинска 13 ноября стартовал фестиваль «Пельменный гид». Спецкурс из авторских пельменей будут подавать до 3 декабря.

«Сегодня стартует и будет до 3 декабря „Пельменный гид“. Это фестиваль пельменей, организованный бистро „Два Деда“ и „Аутентичной Уральской Кухней“», — сообщил рестоблогер Азат Сапармамедов в своем официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте».

В фестивале участвуют ресторан Barbaresco, пабы PROSTOBAR и Fox&Goose, а также рюмочная «ФортеПьяно». Только одно из заведений огласило свое меню: в спецкурсе PROSTOBARA числятся жареные мясные пельмени с секачом, кимчи и соусом сметана-шрирача, рыбные пельмени с лососем, луком и шкварками, а также вареники с щукой и зеленым маслом.

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В четырех ресторанах Челябинска 13 ноября стартовал фестиваль «Пельменный гид». Спецкурс из авторских пельменей будут подавать до 3 декабря. «Сегодня стартует и будет до 3 декабря „Пельменный гид“. Это фестиваль пельменей, организованный бистро „Два Деда“ и „Аутентичной Уральской Кухней“», — сообщил рестоблогер Азат Сапармамедов в своем официальном паблике «RestoNews» в соцсети «ВКонтакте». В фестивале участвуют ресторан Barbaresco, пабы PROSTOBAR и Fox&Goose, а также рюмочная «ФортеПьяно». Только одно из заведений огласило свое меню: в спецкурсе PROSTOBARA числятся жареные мясные пельмени с секачом, кимчи и соусом сметана-шрирача, рыбные пельмени с лососем, луком и шкварками, а также вареники с щукой и зеленым маслом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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