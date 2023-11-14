Пермяки смогут выбрать президента по новым технологиям

Пермский избирком направил в ЦИК заявку на электронное голосование

Проверить надежность ДЭГ решили почти 82 тысяч пермяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избирательная комиссия Пермского края направила в ЦИК заявку на применение системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в марте 2024 года. Об этом сообщает председатель избиркома Игорь Вагин в telegram-канале ведомства.

«Мы подали в ЦИК России заявку на применение ДЭГ в ходе предстоящей кампании», — приводит слова Вагина пресс-служба ведомства. Решение он объясняет тем, что на тестирование ДЭГ, которое сейчас проходит в стране, в Пермском крае подано 81,5 тысяч заявок. Это значит, по его словам, что в преддверии кампании по выборам президента «избиратели хотят проверить новый способ голосования, пройти все его этапы и убедиться в его удобстве и надежности».

Срок подачи заявок на тестирование истек 13 ноября. По сравнению с 2021 годом, когда проводился такой же эксперимент, их количество выросло в два раза. Тогда поступило порядка 49 тысяч заявок, и Пермский край вошел в десятку лучших регионов России по активности избирателей. «Результат подачи заявок на тестирование дистанционного электронного голосования демонстрирует рост интереса избирателей к этому формату», — отметил Игорь Вагин. Также ДЭГ применялся на муниципальных выборах в сентябре 2023 года.