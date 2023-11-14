Два пермских подростка избили и ограбили взрослых мужчин. Видео

15 ноября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Подростки ранее были судимы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми два подростка в вечернее время избили и ограбили двух мужчин. Налетчики подошли к жертвам со словами «Деньги или пожалеете» и после получения отказа начали их избивать, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На выходе из торговой точки перед товарищами предстали двое неизвестных, которые сразу же выдвинули ультиматум: „Деньги, или пожалеете“. Получив решительный отказ, налетчики избили мужчин. У одного из потерпевших отобрали телефон, у второго — около трех тысяч рублей», — говорится на сайте. После ограбления нападавшие скрылись с места преступления, а пострадавшие обратились за помощью. В ходе розыскных мероприятий подростки 2006 и 2007 годов рождения были пойманы. Выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Украденный телефон они сбыли и потратили деньги на свои нужды. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 161 УК РФ (ограбление с применением насилия). Расследование продолжается.

В Перми два подростка в вечернее время избили и ограбили двух мужчин. Налетчики подошли к жертвам со словами «Деньги или пожалеете» и после получения отказа начали их избивать, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На выходе из торговой точки перед товарищами предстали двое неизвестных, которые сразу же выдвинули ультиматум: „Деньги, или пожалеете“. Получив решительный отказ, налетчики избили мужчин. У одного из потерпевших отобрали телефон, у второго — около трех тысяч рублей», — говорится на сайте. После ограбления нападавшие скрылись с места преступления, а пострадавшие обратились за помощью. В ходе розыскных мероприятий подростки 2006 и 2007 годов рождения были пойманы. Выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Украденный телефон они сбыли и потратили деньги на свои нужды. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 161 УК РФ (ограбление с применением насилия). Расследование продолжается.