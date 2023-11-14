14 ноября 2023

Два пермских подростка избили и ограбили взрослых мужчин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, споттинг, уличная драка
Подростки ранее были судимы Фото:

В Перми два подростка в вечернее время избили и ограбили двух мужчин. Налетчики подошли к жертвам со словами «Деньги или пожалеете» и после получения отказа начали их избивать, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«На выходе из торговой точки перед товарищами предстали двое неизвестных, которые сразу же выдвинули ультиматум: „Деньги, или пожалеете“. Получив решительный отказ, налетчики избили мужчин. У одного из потерпевших отобрали телефон, у второго — около трех тысяч рублей», — говорится на сайте.

После ограбления нападавшие скрылись с места преступления, а пострадавшие обратились за помощью. В ходе розыскных мероприятий подростки 2006 и 2007 годов рождения были пойманы. Выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Украденный телефон они сбыли и потратили деньги на свои нужды. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 161 УК РФ (ограбление с применением насилия). Расследование продолжается.

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В Перми два подростка в вечернее время избили и ограбили двух мужчин. Налетчики подошли к жертвам со словами «Деньги или пожалеете» и после получения отказа начали их избивать, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На выходе из торговой точки перед товарищами предстали двое неизвестных, которые сразу же выдвинули ультиматум: „Деньги, или пожалеете“. Получив решительный отказ, налетчики избили мужчин. У одного из потерпевших отобрали телефон, у второго — около трех тысяч рублей», — говорится на сайте. После ограбления нападавшие скрылись с места преступления, а пострадавшие обратились за помощью. В ходе розыскных мероприятий подростки 2006 и 2007 годов рождения были пойманы. Выяснилось, что молодые люди ранее уже были судимы. Украденный телефон они сбыли и потратили деньги на свои нужды. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. ст. 161 УК РФ (ограбление с применением насилия). Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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