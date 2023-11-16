С предприятия пермских властей взыскали 150 тысяч рублей за сбитого пешехода

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Наезд на пешехода произошел в январе 2023 года Фото:

Чусовской городской суд Пермского края взыскал 150 тысяч рублей с муниципального казенного учреждения «Эксплуатация имущества» в пользу сбитого на дороге пешехода. Виновным в происшествии был признан водитель автомобиля, работающий на предприятии, которое принадлежит властям Чусового.

«В январе 2023 года водитель допустил наезд на истицу, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения. Поскольку владельцем автомобиля является МКУ „Эксплуатация имущества“, работником которого является водитель, истица требования предъявляет к ним. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.

Изначально сумма исковых требований составляла 500 тысяч рублей. Представители ответчика в суде пытались доказать необоснованность взыскания компенсации, поскольку в действиях пешехода проявилась грубая неосторожность, повлекшая наезд. Суд в итоге встал на сторону истицы, но снизил размер выплаты на 350 тысяч рублей.

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Чусовской городской суд Пермского края взыскал 150 тысяч рублей с муниципального казенного учреждения «Эксплуатация имущества» в пользу сбитого на дороге пешехода. Виновным в происшествии был признан водитель автомобиля, работающий на предприятии, которое принадлежит властям Чусового. «В январе 2023 года водитель допустил наезд на истицу, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения. Поскольку владельцем автомобиля является МКУ „Эксплуатация имущества“, работником которого является водитель, истица требования предъявляет к ним. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Изначально сумма исковых требований составляла 500 тысяч рублей. Представители ответчика в суде пытались доказать необоснованность взыскания компенсации, поскольку в действиях пешехода проявилась грубая неосторожность, повлекшая наезд. Суд в итоге встал на сторону истицы, но снизил размер выплаты на 350 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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