С предприятия пермских властей взыскали 150 тысяч рублей за сбитого пешехода

Чусовской городской суд Пермского края взыскал 150 тысяч рублей с муниципального казенного учреждения «Эксплуатация имущества» в пользу сбитого на дороге пешехода. Виновным в происшествии был признан водитель автомобиля, работающий на предприятии, которое принадлежит властям Чусового.
«В январе 2023 года водитель допустил наезд на истицу, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ей были причинены тяжкие телесные повреждения. Поскольку владельцем автомобиля является МКУ „Эксплуатация имущества“, работником которого является водитель, истица требования предъявляет к ним. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.
Изначально сумма исковых требований составляла 500 тысяч рублей. Представители ответчика в суде пытались доказать необоснованность взыскания компенсации, поскольку в действиях пешехода проявилась грубая неосторожность, повлекшая наезд. Суд в итоге встал на сторону истицы, но снизил размер выплаты на 350 тысяч рублей.
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