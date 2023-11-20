В Екатеринбурге загорелась частная баня (архивное фото)
Вечером 20 ноября в Екатеринбурге на улице Самолетной загорелась одноэтажная баня. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщил URA.RU начальник дежурной смены МЧС Свердловской области Сергей Голиков.
«В 21:00 поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на Самолетной 17а <…> Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — сказал Сергей Голиков.
Уточняется, что в тушении возгорания приняли участие 14 огнеборцев и пять пожарных машин. Баню удалось оперативно потушить и не допустить распространения огня, добавил Голиков.
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