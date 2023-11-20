В Екатеринбурге в садовых участках загорелась баня. Фото

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В Екатеринбурге загорелась частная баня (архивное фото) Фото:

Вечером 20 ноября в Екатеринбурге на улице Самолетной загорелась одноэтажная баня. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщил URA.RU начальник дежурной смены МЧС Свердловской области Сергей Голиков.

«В 21:00 поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на Самолетной 17а <…> Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — сказал Сергей Голиков.

Уточняется, что в тушении возгорания приняли участие 14 огнеборцев и пять пожарных машин. Баню удалось оперативно потушить и не допустить распространения огня, добавил Голиков.

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Вечером 20 ноября в Екатеринбурге на улице Самолетной загорелась одноэтажная баня. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщил URA.RU начальник дежурной смены МЧС Свердловской области Сергей Голиков. «В 21:00 поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на Самолетной 17а <…> Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — сказал Сергей Голиков. Уточняется, что в тушении возгорания приняли участие 14 огнеборцев и пять пожарных машин. Баню удалось оперативно потушить и не допустить распространения огня, добавил Голиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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