В Екатеринбурге в садовых участках загорелась баня. Фото

20 ноября 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелась частная баня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вечером 20 ноября в Екатеринбурге на улице Самолетной загорелась одноэтажная баня. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщил URA.RU начальник дежурной смены МЧС Свердловской области Сергей Голиков. «В 21:00 поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на Самолетной 17а <…> Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — сказал Сергей Голиков. Уточняется, что в тушении возгорания приняли участие 14 огнеборцев и пять пожарных машин. Баню удалось оперативно потушить и не допустить распространения огня, добавил Голиков. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

Вечером 20 ноября в Екатеринбурге на улице Самолетной загорелась одноэтажная баня. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщил URA.RU начальник дежурной смены МЧС Свердловской области Сергей Голиков. «В 21:00 поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на Самолетной 17а <…> Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало», — сказал Сергей Голиков. Уточняется, что в тушении возгорания приняли участие 14 огнеборцев и пять пожарных машин. Баню удалось оперативно потушить и не допустить распространения огня, добавил Голиков.