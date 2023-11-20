Пермский дизайнер создал сумку-клатч в виде театра оперы и балета

21 ноября 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

На создание дамского аксессуара Игоря Горячева вдохновило здание Пермского театра оперы и балета Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский дизайнер Игорь Горячев создал сумку-клатч в виде здания Пермского театра оперы и балета. Дамский аксессуар пермяк представил на хакатон по созданию мерча для театра. Автор сумочки придумал сумочку, когда «пил кофе и смотрел на здание театра». Горячев надеется, что его первым покупателем станет журналистка Ксения Собчак. «Я сидел, пил кофе, смотрел на здание театра и думал, что оно невероятно красивое. И тогда в голову пришла мысль: сделать клатч для девушек, используя фасад здания. Надеюсь, что первым клиентом у меня будет Ксения Собчак. Она часто бывает в Перми, любит русские бренды, что-то интеллектуальное, модное», — приводит портал «В курсе» слова Горячева. Свою идею дизайнер готов воплотить в целой серии предметов. Игорь Горячев — создатель коллекции одежды к 300-летию Перми. Также он представил свои работы на закрытом вернисаже «Понаехали» в Перми в апреле этого года. Организаторы выставки решили закрыть их от посетителей. Речь идет о расписных и декорированных скульптурах сидящего Будды. По словам художника, работы были скрыты от глаз посетителей выставки, поскольку могли оскорбить чувства верующих.

Пермский дизайнер Игорь Горячев создал сумку-клатч в виде здания Пермского театра оперы и балета. Дамский аксессуар пермяк представил на хакатон по созданию мерча для театра. Автор сумочки придумал сумочку, когда «пил кофе и смотрел на здание театра». Горячев надеется, что его первым покупателем станет журналистка Ксения Собчак. «Я сидел, пил кофе, смотрел на здание театра и думал, что оно невероятно красивое. И тогда в голову пришла мысль: сделать клатч для девушек, используя фасад здания. Надеюсь, что первым клиентом у меня будет Ксения Собчак. Она часто бывает в Перми, любит русские бренды, что-то интеллектуальное, модное», — приводит портал «В курсе» слова Горячева. Свою идею дизайнер готов воплотить в целой серии предметов. Игорь Горячев — создатель коллекции одежды к 300-летию Перми. Также он представил свои работы на закрытом вернисаже «Понаехали» в Перми в апреле этого года. Организаторы выставки решили закрыть их от посетителей. Речь идет о расписных и декорированных скульптурах сидящего Будды. По словам художника, работы были скрыты от глаз посетителей выставки, поскольку могли оскорбить чувства верующих.