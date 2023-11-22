Суд признал виновной челябинку, у которой ребенок утонул в ванной

Миасский горсуд (Челябинская область) признал виновной местную жительницу, у которой малыш утонул в ванной. Ее приговорили к одному году в колонии-поселении.
«Суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вину подсудимая не признала. Приговором ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщило издание «Миасский рабочий».
По данным URA.RU, годовалый малыш, оставленный без присмотра, утонул в ванне. Тело ребенка нашел один из старших детей в семье. Через две недели по колесами поезда погибла сестра мальчика. После этого у женщины забрали двоих детей.
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