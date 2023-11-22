Челябинский губернатор Текслер назвал Россию «ковчегом» для нормальных людей

22 ноября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Текслер считает, что в последующие годы в Россию будут приезжать люди со схожей идеологией Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал Россию «новым ковчегом» для людей из стран прозападной идеологии. Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира «Народного фронта» (ОНФ) 22 ноября с выставки «Россия» (ВДНХ). «Россия — новый ковчег, куда в течение последующих лет нормальные люди будут приезжать. Потому что все это [идеология части стран] уже переходит всякие границы», — считает Текслер. Губернатор отметил, что у России сформированы направления, по которым следует двигаться вперед. Он считает, что страна идет к намеченным целям в духовном, культурно-нравственном, политическом и экономическом смыслах. Текслер также указал на то, что санкции, направленные на РФ, помогают в развитии страны. Ведущие эфира Анатолий Кузичев и Екатерина Шугаева поддержали идею Текслера. Они назвали выражение «Новый ковчег» хорошим образом для России. Во время эфира Текслер также заявил о том, что западные политики обмельчали. Он считает, что американские СМИ выступают рупором для европейской повестки. ОНФ вышло в прямой эфир из павильона «Космос» на выставке «Россия» в День Челябинской области. В числе приглашенных гостей выступили губернатор Текслер и политтехнолог Сергей Маркелов. В этот же день было заключено соглашение о сотрудничестве Челябинской области и Республики Казахстан. Договоренности коснулись экономической, промышленной, культурной и туристической сфер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал Россию «новым ковчегом» для людей из стран прозападной идеологии. Об этом глава региона заявил в ходе прямого эфира «Народного фронта» (ОНФ) 22 ноября с выставки «Россия» (ВДНХ). «Россия — новый ковчег, куда в течение последующих лет нормальные люди будут приезжать. Потому что все это [идеология части стран] уже переходит всякие границы», — считает Текслер. Губернатор отметил, что у России сформированы направления, по которым следует двигаться вперед. Он считает, что страна идет к намеченным целям в духовном, культурно-нравственном, политическом и экономическом смыслах. Текслер также указал на то, что санкции, направленные на РФ, помогают в развитии страны. Ведущие эфира Анатолий Кузичев и Екатерина Шугаева поддержали идею Текслера. Они назвали выражение «Новый ковчег» хорошим образом для России. Во время эфира Текслер также заявил о том, что западные политики обмельчали. Он считает, что американские СМИ выступают рупором для европейской повестки. ОНФ вышло в прямой эфир из павильона «Космос» на выставке «Россия» в День Челябинской области. В числе приглашенных гостей выступили губернатор Текслер и политтехнолог Сергей Маркелов. В этот же день было заключено соглашение о сотрудничестве Челябинской области и Республики Казахстан. Договоренности коснулись экономической, промышленной, культурной и туристической сфер.