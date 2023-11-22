Челябинский губернатор Текслер заявил, что западные политики обмельчали

Текслер считает, что западные политики не способны формулировать задачи Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что политики стран Запада обмельчали. Об этом он заявил 22 ноября в прямом эфире «Народного фронта» (ОНФ) с выставки «Россия» (ВДНХ).

«Американские массмедиа, как рупор на западные страны — задают повестку. Политики обмельчали. Например, в Германии, единственным конкурентным преимуществом был дешевый газ. Они отказались от него и теперь покупают втридорога», — заявил Текслер.

Глава региона также указал на то, что немецкие производители уходят в Америку. Он считает, что политики и общество это понимают, но верят в то, что все хорошо.

«Их СМИ говорят обществу Германии: „это хорошо, это правильно!“. И они в это верят. Политики [немецкие] не способны сформулировать задачу, что плохо и для экономики, и для людей», — заключил Текслер.

ОНФ вышло в прямой эфир из павильона «Космос» на выставке «Россия» 22 ноября. В числе приглашенных гостей выступили губернатор Текслер и политтехнолог Сергей Маркелов.

Глава региона прибыл на выставку в День Челябинской области. Там он выступил в роли экскурсовода для журналистов и презентовал полпреду УрФО Владимиру Якушеву ключевые объекты инфраструктуры на этапе стройки. В этот же день было заключено соглашение о сотрудничестве региона и Республики Казахстан. Документ коснулся экономических, промышленных и культурных договоренностей.