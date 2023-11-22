22 ноября 2023

В Челябинской области водитель погиб в ДТП на встречке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель на встречке врезался в грузовик, а затем в опору освещения Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель автомобиля «Лада Приора» погиб в аварии, врезавшись в грузовик на полосе встречного движения, а затем в опору освещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

«23 ноября в 10:10 на территории Сосновского района (42 км автодороги подъезд к Екатеринбургу) водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем „Лада Приора“, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Исудзу“ под управлением водителя 1966 года рождения», — уточнили в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что после удара «Ладу» отбросило на железобетонную опору освещения. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

Ранее ГИБДД по Челябинской области выступила с экстренным обращением к водителям из-за непогоды. С 21 ноября все службы работают в режиме повышенной готовности, ряд трасс закрыты для движения автобусов, такси и грузовиков. По прогнозу синоптиков, мокрый снег и сильный ветер останутся в регионе до 24 ноября.

Вадитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик
Вадитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик
После столкновения с опорой освещения водитель погиб
После столкновения с опорой освещения водитель погиб

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В Сосновском районе Челябинской области водитель автомобиля «Лада Приора» погиб в аварии, врезавшись в грузовик на полосе встречного движения, а затем в опору освещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. «23 ноября в 10:10 на территории Сосновского района (42 км автодороги подъезд к Екатеринбургу) водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем „Лада Приора“, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем „Исудзу“ под управлением водителя 1966 года рождения», — уточнили в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что после удара «Ладу» отбросило на железобетонную опору освещения. В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Ранее ГИБДД по Челябинской области выступила с экстренным обращением к водителям из-за непогоды. С 21 ноября все службы работают в режиме повышенной готовности, ряд трасс закрыты для движения автобусов, такси и грузовиков. По прогнозу синоптиков, мокрый снег и сильный ветер останутся в регионе до 24 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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