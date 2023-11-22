Популярность сайта госуслуг у челябинцев в 1,5 раза выросла

«МегаФон»: популярность портала госуслуг у челябинцев выросла в 1,5 раза

23 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще пользоваться возможностями портала госуслуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Челябинской области в 1,5 раза чаще стали посещать портал госуслуг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», изменение годового трафика сравнивали в октябре. «Жители региона стали чаще обращаться за информацией и оформлением документов к единому порталу государственных услуг. Мобильный трафик на „Госуслуги“ в октябре увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — констатировали в «МегаФоне». Пик посещаемости заметили в сентябре, после сезона отпусков. В июне визиты на портал снизились на 20% по сравнению со средним ежемесячным показателем. Рос за год специалисты связали с расширением перечня госуслуг, которые можно получить при использовании портала. В ноябре наряду с получением паспорта, оплатой штрафов ГИБДД, записью ребенка в детский сад или школу, на «Госуслугах» внедрили функцию проверки действительности и подлинности паспорта. Она может быть пригодиться перед сделкой и заключением договора в случаях, когда необходимо быстро определить подлинность представленного документа. Самими популярными днями для визитов на портал стали понедельник и вторник. Посещаемость в это время вырастает на 20%. Реже челябинцы заходят на сайт и в приложение по выходным дням.

Жители Челябинской области в 1,5 раза чаще стали посещать портал госуслуг. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», изменение годового трафика сравнивали в октябре. «Жители региона стали чаще обращаться за информацией и оформлением документов к единому порталу государственных услуг. Мобильный трафик на „Госуслуги“ в октябре увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — констатировали в «МегаФоне». Пик посещаемости заметили в сентябре, после сезона отпусков. В июне визиты на портал снизились на 20% по сравнению со средним ежемесячным показателем. Рос за год специалисты связали с расширением перечня госуслуг, которые можно получить при использовании портала. В ноябре наряду с получением паспорта, оплатой штрафов ГИБДД, записью ребенка в детский сад или школу, на «Госуслугах» внедрили функцию проверки действительности и подлинности паспорта. Она может быть пригодиться перед сделкой и заключением договора в случаях, когда необходимо быстро определить подлинность представленного документа. Самими популярными днями для визитов на портал стали понедельник и вторник. Посещаемость в это время вырастает на 20%. Реже челябинцы заходят на сайт и в приложение по выходным дням.