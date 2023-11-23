В Екатеринбурге задержали петербуржца, находившегося в федеральном розыске

24 ноября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мужчину подозревают в наркосбыте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске с мая 2023 года. Мужчина был в розыске за предполагаемый сбыт наркотических веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО. «На станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 31-летнего мужчину, который с мая 2023 года находился в федеральном розыске по ст. 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков. В розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга. О его задержании сразу известили коллег, и в тот же день за ним в Екатеринбург приехали полицейские из Северной столицы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Его доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.

В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске с мая 2023 года. Мужчина был в розыске за предполагаемый сбыт наркотических веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО. «На станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 31-летнего мужчину, который с мая 2023 года находился в федеральном розыске по ст. 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков. В розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга. О его задержании сразу известили коллег, и в тот же день за ним в Екатеринбург приехали полицейские из Северной столицы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Его доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.