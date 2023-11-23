23 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали петербуржца, находившегося в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину подозревают в наркосбыте Фото:

В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске с мая 2023 года. Мужчина был в розыске за предполагаемый сбыт наркотических веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО.

«На станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 31-летнего мужчину, который с мая 2023 года находился в федеральном розыске по ст. 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков. В розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга. О его задержании сразу известили коллег, и в тот же день за ним в Екатеринбург приехали полицейские из Северной столицы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Его доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.

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В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске с мая 2023 года. Мужчина был в розыске за предполагаемый сбыт наркотических веществ. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО. «На станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 31-летнего мужчину, который с мая 2023 года находился в федеральном розыске по ст. 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотиков. В розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга. О его задержании сразу известили коллег, и в тот же день за ним в Екатеринбург приехали полицейские из Северной столицы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге в торговом центре «Окей» задержали мужчину, который с мая находился в федеральном розыске. Мужчину задержали 30 октября. Он пытался пронести неоплаченный товар через кассовую зону. Его доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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