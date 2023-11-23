23 ноября 2023

Путин присвоил директору топовой пермской школы почетное звание

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 14 педагогам страны Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя страны директору пермской школы № 146 Екатерине Охотниковой. Всего почетное звание было присвоено 14 педагогам страны.

«Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания „Заслуженный учитель Российской Федерации“ 14 педагогам. Среди них директор школы № 146 в Перми Екатерина Охотникова», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края.

Охотникова работает в образовании более 30 лет. Она с 1994 года преподает географию в школе № 146, а с сентября назначена на должность директора. Школа № 146 известна тем, что ее выпускники поступают в лучшие вузы страны. В топ-200 лучших школ России образовательное учреждение занимает 59 место.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя страны директору пермской школы № 146 Екатерине Охотниковой. Всего почетное звание было присвоено 14 педагогам страны. «Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания „Заслуженный учитель Российской Федерации“ 14 педагогам. Среди них директор школы № 146 в Перми Екатерина Охотникова», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края. Охотникова работает в образовании более 30 лет. Она с 1994 года преподает географию в школе № 146, а с сентября назначена на должность директора. Школа № 146 известна тем, что ее выпускники поступают в лучшие вузы страны. В топ-200 лучших школ России образовательное учреждение занимает 59 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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