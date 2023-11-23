Путин присвоил директору топовой пермской школы почетное звание

24 ноября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания 14 педагогам страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя страны директору пермской школы № 146 Екатерине Охотниковой. Всего почетное звание было присвоено 14 педагогам страны. «Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания „Заслуженный учитель Российской Федерации“ 14 педагогам. Среди них директор школы № 146 в Перми Екатерина Охотникова», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края. Охотникова работает в образовании более 30 лет. Она с 1994 года преподает географию в школе № 146, а с сентября назначена на должность директора. Школа № 146 известна тем, что ее выпускники поступают в лучшие вузы страны. В топ-200 лучших школ России образовательное учреждение занимает 59 место.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного учителя страны директору пермской школы № 146 Екатерине Охотниковой. Всего почетное звание было присвоено 14 педагогам страны. «Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания „Заслуженный учитель Российской Федерации“ 14 педагогам. Среди них директор школы № 146 в Перми Екатерина Охотникова», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края. Охотникова работает в образовании более 30 лет. Она с 1994 года преподает географию в школе № 146, а с сентября назначена на должность директора. Школа № 146 известна тем, что ее выпускники поступают в лучшие вузы страны. В топ-200 лучших школ России образовательное учреждение занимает 59 место.