«Эрмитаж» представит свои экспонаты на межмузейной выставке в Перми

26 ноября 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Экспонаты на выставке представят девять музеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На межмузейной выставке в Перми будут выставлены экспонаты восьми региональных музеев и «Эрмитажа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Выставка в рамках 300-летия Перми будет проходить с 8 декабря 2023 года по 4 февраля 2024 года. «Свои экспонаты на выставке представят сразу девять музеев: „Эрмитаж“, Пермская государственная художественная галерея, Пермский, Чердынский, Березниковский, Коми-Пермяцкий, Лысьвенский музеи, музей современного искусства PERMM. Также примет участие музей Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского», — указано на сайте правительства. Выставку проведет Пермская художественная галерея. Пространство объединит предметы из этнографических, художественных, естественно-научных, краеведческих и других коллекций. Историю территорий Пермского края, как подчеркнули в пресс-службе правительства, расскажут темы пермского звериного стиля, деревянной скульптуры и народной культуры коми-пермяков, художников, балета, наследия Строгановых и другие. «Эрмитаж», который станет особым участником выставки, представит «Кабинет М.Я. Строгановой с часами работы Аугсбургских мастеров» и сасанидское блюдо «Шапур III в борьбе с хищником», найденное в составе клада в Пермской губернии в 1907 году — в Перми эти предметы будут показаны впервые. В Перми до 14 декабря работает выставка незрячих и слабовидящих художников. Она открыта в доме народного творчества «Губерния». Авторы работали над картинами девять месяцев, и их можно касаться руками, чтобы «попробовать почувствовать энергию красок». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На межмузейной выставке в Перми будут выставлены экспонаты восьми региональных музеев и «Эрмитажа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. Выставка в рамках 300-летия Перми будет проходить с 8 декабря 2023 года по 4 февраля 2024 года. «Свои экспонаты на выставке представят сразу девять музеев: „Эрмитаж“, Пермская государственная художественная галерея, Пермский, Чердынский, Березниковский, Коми-Пермяцкий, Лысьвенский музеи, музей современного искусства PERMM. Также примет участие музей Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского», — указано на сайте правительства. Выставку проведет Пермская художественная галерея. Пространство объединит предметы из этнографических, художественных, естественно-научных, краеведческих и других коллекций. Историю территорий Пермского края, как подчеркнули в пресс-службе правительства, расскажут темы пермского звериного стиля, деревянной скульптуры и народной культуры коми-пермяков, художников, балета, наследия Строгановых и другие. «Эрмитаж», который станет особым участником выставки, представит «Кабинет М.Я. Строгановой с часами работы Аугсбургских мастеров» и сасанидское блюдо «Шапур III в борьбе с хищником», найденное в составе клада в Пермской губернии в 1907 году — в Перми эти предметы будут показаны впервые. В Перми до 14 декабря работает выставка незрячих и слабовидящих художников. Она открыта в доме народного творчества «Губерния». Авторы работали над картинами девять месяцев, и их можно касаться руками, чтобы «попробовать почувствовать энергию красок».