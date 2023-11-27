Baza: под Владимиром пенсионерка пыталась ограбить банк со страйкбольным оружием

Пенсионерка с другом пытались ограбить отделение ВТБ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во Владимирской области пенсионерка вместе с другом пыталась ограбить местное отделение ВТБ с помощью пневматического пистолета и страйкбольной гранаты. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Надежда (на фото) и Анатолий выбрали своей целью отделение банка на улице Разина. Парочка тщательно продумала все детали: они подобрали оружие, распределили роли, днем 25 ноября приехали в отделение банка и сразу пошли в помещение кредитного отдела», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что грабители требовали деньги, угрожая сотрудникам банка пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой. Однако работники ВТБ вызвали росгвардейцев, которые задержали злоумышленников и передали их полиции.

URA.RU направило запрос в УМВД России по Владимирской области для уточнения информации. Ответ ожидается.