Baza: под Владимиром пенсионерка пыталась ограбить банк со страйкбольным оружием

Во Владимирской области пенсионерка вместе с другом пыталась ограбить местное отделение ВТБ с помощью пневматического пистолета и страйкбольной гранаты. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Надежда (на фото) и Анатолий выбрали своей целью отделение банка на улице Разина. Парочка тщательно продумала все детали: они подобрали оружие, распределили роли, днем 25 ноября приехали в отделение банка и сразу пошли в помещение кредитного отдела», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что грабители требовали деньги, угрожая сотрудникам банка пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой. Однако работники ВТБ вызвали росгвардейцев, которые задержали злоумышленников и передали их полиции.
URA.RU направило запрос в УМВД России по Владимирской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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