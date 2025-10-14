У осужденных в России подскочила средняя зарплата

Средняя заработная плата осужденных, привлекаемых к труду в российских исправительных учреждениях, с 2019 года выросла на 125% и достигла 33 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. Она напомнила, что шесть лет назад этот показатель составлял 14,7 тысячи рублей.
«Мы фиксируем реальные результаты: растет средняя заработная плата осужденных — на 125% с 2019 года в среднем по стране, до 33 тысяч рублей», — заявила Дыбова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что за тот же период производительность труда осужденных увеличилась на 84%.
По словам Дыбовой, такие темпы роста связаны с улучшением взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и бизнес-сообщества через институт торгово-промышленных палат. Региональные палаты способствуют заключению контрактов с бизнесом на сумму почти 800 миллионов рублей и созданию тысяч рабочих мест в исправительных учреждениях.
Вместе с тем, Дыбова назвала ряд проблем, мешающих дальнейшему расширению сотрудничества. К ним относятся низкая квалификация работников, высокая текучесть кадров, а также инфраструктурные и законодательные ограничения. ТПП РФ намерена развивать программы профессионального обучения в колониях и работать над адаптацией законодательства для поддержки предпринимателей, готовых инвестировать в производство в местах лишения свободы.
