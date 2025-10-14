Правительство придумало как заставить граждан быстрее выплачивать долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение исполнительского сбора с должников с 7% до 12% и изменение порядка его взыскания. Теперь сбор будет оплачиваться одновременно с основной суммой долга. Об сообщили источники, близкие к комиссии.
Увеличение сбора и новый механизм его взыскания должны ускорить исполнение судебных решений и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. «Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок», — цитирует издание «Ведомости» представителей Минюста.
Минимальная сумма сбора для граждан и ИП вырастет до 2000 рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей. По социально значимым взысканиям (алименты, компенсация вреда здоровью) сбор будет взиматься только после полного погашения основного долга. Юристы ожидают, что нововведения повысят эффективность принудительного взыскания и ускорят поступление средств в бюджет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.