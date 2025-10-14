Правительство придумало как заставить граждан быстрее выплачивать долги

В РФ одобрили повышение размера исполнительского сбора до 12%
Размер исполнительского сбора может повыситься до 12%
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение исполнительского сбора с должников с 7% до 12% и изменение порядка его взыскания. Теперь сбор будет оплачиваться одновременно с основной суммой долга. Об сообщили источники, близкие к комиссии.

Увеличение сбора и новый механизм его взыскания должны ускорить исполнение судебных решений и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. «Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств в установленный срок», — цитирует издание «Ведомости» представителей Минюста.

Минимальная сумма сбора для граждан и ИП вырастет до 2000 рублей, для организаций — до 20 тысяч рублей. По социально значимым взысканиям (алименты, компенсация вреда здоровью) сбор будет взиматься только после полного погашения основного долга. Юристы ожидают, что нововведения повысят эффективность принудительного взыскания и ускорят поступление средств в бюджет.

