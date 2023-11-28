Суд наказал пермячку, которая избила подругу поленом и обухом топора

29 ноября 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермячку к исправительным работам за избиение подруги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Большесосновского округа Пермского края избила собутыльницу поленом и обухом топора. Потерпевшая обвиняла подругу в интимной связи со своим сожителем. Суд приговорил пермячку к исправительным работам. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая во время совместного распития спиртного рассорилась с подругой, которая обругала ее матом на почве ревности к сожителю. Пермячка ударила собутыльницу поленом по голове, а затем обухом топора по ноге», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Большесосновского районного суда. В судебных материалах отмечено, что потерпевшая не смогла вспомнить, почему получила удар поленом по голове. Она подчеркнула, что после ссоры выпила стопку водки и ушла. Потерпевшая лишь помнит, как обращалась в больницу, поскольку на голове была шишка, а на ноге синяк. В деле указано, что женщина простила подсудимую и помирилась с ней. Суд назначил агрессивной пермячке 250 часов обязательных работ.

Жительница Большесосновского округа Пермского края избила собутыльницу поленом и обухом топора. Потерпевшая обвиняла подругу в интимной связи со своим сожителем. Суд приговорил пермячку к исправительным работам. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая во время совместного распития спиртного рассорилась с подругой, которая обругала ее матом на почве ревности к сожителю. Пермячка ударила собутыльницу поленом по голове, а затем обухом топора по ноге», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Большесосновского районного суда. В судебных материалах отмечено, что потерпевшая не смогла вспомнить, почему получила удар поленом по голове. Она подчеркнула, что после ссоры выпила стопку водки и ушла. Потерпевшая лишь помнит, как обращалась в больницу, поскольку на голове была шишка, а на ноге синяк. В деле указано, что женщина простила подсудимую и помирилась с ней. Суд назначил агрессивной пермячке 250 часов обязательных работ.