28 ноября 2023

Суд наказал пермячку, которая избила подругу поленом и обухом топора

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, гособвинитель, суд, судебное засдеание
Суд приговорил пермячку к исправительным работам за избиение подруги Фото:

Жительница Большесосновского округа Пермского края избила собутыльницу поленом и обухом топора. Потерпевшая обвиняла подругу в интимной связи со своим сожителем. Суд приговорил пермячку к исправительным работам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимая во время совместного распития спиртного рассорилась с подругой, которая обругала ее матом на почве ревности к сожителю. Пермячка ударила собутыльницу поленом по голове, а затем обухом топора по ноге», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Большесосновского районного суда.

В судебных материалах отмечено, что потерпевшая не смогла вспомнить, почему получила удар поленом по голове. Она подчеркнула, что после ссоры выпила стопку водки и ушла. Потерпевшая лишь помнит, как обращалась в больницу, поскольку на голове была шишка, а на ноге синяк. В деле указано, что женщина простила подсудимую и помирилась с ней. Суд назначил агрессивной пермячке 250 часов обязательных работ.

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Жительница Большесосновского округа Пермского края избила собутыльницу поленом и обухом топора. Потерпевшая обвиняла подругу в интимной связи со своим сожителем. Суд приговорил пермячку к исправительным работам. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимая во время совместного распития спиртного рассорилась с подругой, которая обругала ее матом на почве ревности к сожителю. Пермячка ударила собутыльницу поленом по голове, а затем обухом топора по ноге», — говорится в материалах, опубликованных на сайте Большесосновского районного суда. В судебных материалах отмечено, что потерпевшая не смогла вспомнить, почему получила удар поленом по голове. Она подчеркнула, что после ссоры выпила стопку водки и ушла. Потерпевшая лишь помнит, как обращалась в больницу, поскольку на голове была шишка, а на ноге синяк. В деле указано, что женщина простила подсудимую и помирилась с ней. Суд назначил агрессивной пермячке 250 часов обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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