Директор пермской школы попал в скандал после отпуска в Израиле

29 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В отношении Игоря Антонова проводится проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директору МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.Блюхера» (Пермский округ) Игорю Антонову грозит увольнение. По данным источника URA.RU, поводом мог послужить скандал, связанный с недавним отпуском педагога в Израиле, где живет его родная дочь. Девушка разместила несколько постов, выразив поддержку этой стране в конфликте с Палестиной в негативном контексте затронув тему мобилизации в России. Антонов сделал репосты этих записей на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Первыми на эти публикации обратили внимание ветераны СВО, которые ведут telegram-канал «Прикамские витязи». «О ситуации в моей стране на данный момент. Пожалуйста, не читайте российскую пропаганду. РФ на стороне террористов. Палестинцы, не согласные с режимом, обречены на смерть от рук своих же. Ничего не напоминает, кстати? Как вы там „при диктатуре“, много у вас прав? […] Пока в России бегут от призыва, в Израиль резервисты возвращаются со всего мира. Потому что, этот народ — настоящая сила и не оставит свой дом в опасности», — написала девушка в одной из соцсетей. Судя по дате, посты были опубликованы ею еще в октябре. Сейчас Антонов удалил репосты, однако они имеются в распоряжении URA.RU. Также педагог заблокировал свою страницу в соцсети «ВКонтакте», оставив на ней следующий статус: «Эх! Как же хорошо в отпуске… могло быть». По данным telegram-канал «Пермская ЭнZешка», директора Конзаводской школы «скоро уволят». «Директор [школы] Игорь Антонов изрядно надоел всем своей крайне либеральной повесткой», — говорится в telegram-канале. В пресс-службе администрации Пермского округа, которая является учредителем школы, URA.RU пояснили, что оставят данную информацию без комментариев. При этом источник, близкий к мэрии сообщил агентству, что «соответствующие органы уже разбираются в случившемся». Связаться с Антоновым по рабочему номеру телефона, указанному на сайте школы, не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Антонов проработал несколько лет в системе образования в Перми и Березниках. Также он занимал пост замначальника управления образования администрации Пермского муниципального района (сейчас — округа). Директором Конзаводской школы Антонова назначили в сентябре 2021 года. URA.RU рассказывало ранее о конфликте, который возник между руководством пермской школы №12 и ветеранами СВО. Формальным поводом послужило нежелание руководства образовательного учреждения проводить в школе патриотические уроки с привлечением участников спецоперации. Дочь Игоря Антонова открыто обвинила Россию в поддержке террористов Скрин предоставлен источником URA.RU Сейчас опубликованные ранее посты уже удалены Скрин предоставлен источником URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директору МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.Блюхера» (Пермский округ) Игорю Антонову грозит увольнение. По данным источника URA.RU, поводом мог послужить скандал, связанный с недавним отпуском педагога в Израиле, где живет его родная дочь. Девушка разместила несколько постов, выразив поддержку этой стране в конфликте с Палестиной в негативном контексте затронув тему мобилизации в России. Антонов сделал репосты этих записей на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Первыми на эти публикации обратили внимание ветераны СВО, которые ведут telegram-канал «Прикамские витязи». «О ситуации в моей стране на данный момент. Пожалуйста, не читайте российскую пропаганду. РФ на стороне террористов. Палестинцы, не согласные с режимом, обречены на смерть от рук своих же. Ничего не напоминает, кстати? Как вы там „при диктатуре“, много у вас прав? […] Пока в России бегут от призыва, в Израиль резервисты возвращаются со всего мира. Потому что, этот народ — настоящая сила и не оставит свой дом в опасности», — написала девушка в одной из соцсетей. Судя по дате, посты были опубликованы ею еще в октябре. Сейчас Антонов удалил репосты, однако они имеются в распоряжении URA.RU. Также педагог заблокировал свою страницу в соцсети «ВКонтакте», оставив на ней следующий статус: «Эх! Как же хорошо в отпуске… могло быть». По данным telegram-канал «Пермская ЭнZешка», директора Конзаводской школы «скоро уволят». «Директор [школы] Игорь Антонов изрядно надоел всем своей крайне либеральной повесткой», — говорится в telegram-канале. В пресс-службе администрации Пермского округа, которая является учредителем школы, URA.RU пояснили, что оставят данную информацию без комментариев. При этом источник, близкий к мэрии сообщил агентству, что «соответствующие органы уже разбираются в случившемся». Связаться с Антоновым по рабочему номеру телефона, указанному на сайте школы, не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Антонов проработал несколько лет в системе образования в Перми и Березниках. Также он занимал пост замначальника управления образования администрации Пермского муниципального района (сейчас — округа). Директором Конзаводской школы Антонова назначили в сентябре 2021 года. URA.RU рассказывало ранее о конфликте, который возник между руководством пермской школы №12 и ветеранами СВО. Формальным поводом послужило нежелание руководства образовательного учреждения проводить в школе патриотические уроки с привлечением участников спецоперации.