Директор пермской школы попал в скандал после отпуска в Израиле

Директору МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.Блюхера» (Пермский округ) Игорю Антонову грозит увольнение. По данным источника URA.RU, поводом мог послужить скандал, связанный с недавним отпуском педагога в Израиле, где живет его родная дочь. Девушка разместила несколько постов, выразив поддержку этой стране в конфликте с Палестиной в негативном контексте затронув тему мобилизации в России. Антонов сделал репосты этих записей на свой странице в соцсети «ВКонтакте».
Первыми на эти публикации обратили внимание ветераны СВО, которые ведут telegram-канал «Прикамские витязи». «О ситуации в моей стране на данный момент. Пожалуйста, не читайте российскую пропаганду. РФ на стороне террористов. Палестинцы, не согласные с режимом, обречены на смерть от рук своих же. Ничего не напоминает, кстати? Как вы там „при диктатуре“, много у вас прав? […] Пока в России бегут от призыва, в Израиль резервисты возвращаются со всего мира. Потому что, этот народ — настоящая сила и не оставит свой дом в опасности», — написала девушка в одной из соцсетей. Судя по дате, посты были опубликованы ею еще в октябре.
Сейчас Антонов удалил репосты, однако они имеются в распоряжении URA.RU. Также педагог заблокировал свою страницу в соцсети «ВКонтакте», оставив на ней следующий статус: «Эх! Как же хорошо в отпуске… могло быть». По данным telegram-канал «Пермская ЭнZешка», директора Конзаводской школы «скоро уволят». «Директор [школы] Игорь Антонов изрядно надоел всем своей крайне либеральной повесткой», — говорится в telegram-канале.
В пресс-службе администрации Пермского округа, которая является учредителем школы, URA.RU пояснили, что оставят данную информацию без комментариев. При этом источник, близкий к мэрии сообщил агентству, что «соответствующие органы уже разбираются в случившемся». Связаться с Антоновым по рабочему номеру телефона, указанному на сайте школы, не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил.
Антонов проработал несколько лет в системе образования в Перми и Березниках. Также он занимал пост замначальника управления образования администрации Пермского муниципального района (сейчас — округа). Директором Конзаводской школы Антонова назначили в сентябре 2021 года. URA.RU рассказывало ранее о конфликте, который возник между руководством пермской школы №12 и ветеранами СВО. Формальным поводом послужило нежелание руководства образовательного учреждения проводить в школе патриотические уроки с привлечением участников спецоперации.
Дочь Игоря Антонова открыто обвинила Россию в поддержке террористов
Директору МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.Блюхера» (Пермский округ) Игорю Антонову грозит увольнение. По данным источника URA.RU, поводом мог послужить скандал, связанный с недавним отпуском педагога в Израиле, где живет его родная дочь. Девушка разместила несколько постов, выразив поддержку этой стране в конфликте с Палестиной в негативном контексте затронув тему мобилизации в России. Антонов сделал репосты этих записей на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Первыми на эти публикации обратили внимание ветераны СВО, которые ведут telegram-канал «Прикамские витязи». «О ситуации в моей стране на данный момент. Пожалуйста, не читайте российскую пропаганду. РФ на стороне террористов. Палестинцы, не согласные с режимом, обречены на смерть от рук своих же. Ничего не напоминает, кстати? Как вы там „при диктатуре“, много у вас прав? […] Пока в России бегут от призыва, в Израиль резервисты возвращаются со всего мира. Потому что, этот народ — настоящая сила и не оставит свой дом в опасности», — написала девушка в одной из соцсетей. Судя по дате, посты были опубликованы ею еще в октябре. Сейчас Антонов удалил репосты, однако они имеются в распоряжении URA.RU. Также педагог заблокировал свою страницу в соцсети «ВКонтакте», оставив на ней следующий статус: «Эх! Как же хорошо в отпуске… могло быть». По данным telegram-канал «Пермская ЭнZешка», директора Конзаводской школы «скоро уволят». «Директор [школы] Игорь Антонов изрядно надоел всем своей крайне либеральной повесткой», — говорится в telegram-канале. В пресс-службе администрации Пермского округа, которая является учредителем школы, URA.RU пояснили, что оставят данную информацию без комментариев. При этом источник, близкий к мэрии сообщил агентству, что «соответствующие органы уже разбираются в случившемся». Связаться с Антоновым по рабочему номеру телефона, указанному на сайте школы, не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Антонов проработал несколько лет в системе образования в Перми и Березниках. Также он занимал пост замначальника управления образования администрации Пермского муниципального района (сейчас — округа). Директором Конзаводской школы Антонова назначили в сентябре 2021 года. URA.RU рассказывало ранее о конфликте, который возник между руководством пермской школы №12 и ветеранами СВО. Формальным поводом послужило нежелание руководства образовательного учреждения проводить в школе патриотические уроки с привлечением участников спецоперации.