Российские туристы почти сутки не могут улететь из Екатеринбурга в Анталью

29 ноября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Рейс задержали из-за авиакомпании Corendon Airlines Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские туристы не могут улететь из Екатеринбурга в Турцию почти целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines. Это следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 29 ноября в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30», — указано на сайте Кольцово. Точная причина отмены рейса на сайте аэропорта Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Российские туристы не могут улететь из Екатеринбурга в Турцию почти целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines. Это следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 29 ноября в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30», — указано на сайте Кольцово. Точная причина отмены рейса на сайте аэропорта Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.