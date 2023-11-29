Российские туристы почти сутки не могут улететь из Екатеринбурга в Анталью

Рейс задержали из-за авиакомпании Corendon Airlines
Российские туристы не могут улететь из Екатеринбурга в Турцию почти целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines. Это следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.
«Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 29 ноября в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30», — указано на сайте Кольцово.
Точная причина отмены рейса на сайте аэропорта Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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