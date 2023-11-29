Российские туристы почти сутки не могут улететь из Екатеринбурга в Анталью

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, терминал а, медицинская маска, пассажиры, covid19, коронавирус
Рейс задержали из-за авиакомпании Corendon Airlines Фото:

Российские туристы не могут улететь из Екатеринбурга в Турцию почти целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines. Это следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 29 ноября в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30», — указано на сайте Кольцово.

Точная причина отмены рейса на сайте аэропорта Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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Российские туристы не могут улететь из Екатеринбурга в Турцию почти целые сутки из-за задержки рейса авиакомпании Corendon Airlines. Это следует из онлайн-табло на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна B-737 MAX8 из Екатеринбурга в Анталью должен был состояться 29 ноября в 03:15 по местному времени. Прибытие планировалось на 06:30», — указано на сайте Кольцово. Точная причина отмены рейса на сайте аэропорта Кольцово не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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