Марочко: ВС РФ ликвидировали офицеров ВСУ на донецком направлении

Удар ВС РФ уничтожил троих офицеров, заявил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ ликвидировали пункт управления ВСУ в городе Часов Яр, в котором находились офицеры. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами», —
Поражение было нанесено точечным ударом. В результате, уничтожено три офицера, пять сержантов и несколько рядовых, заключил Марочко.
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