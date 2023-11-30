Марочко: ВС РФ ликвидировали офицеров ВСУ на донецком направлении

Марочко: в Часовом Яре уничтожен пункт управления с офицерами ВСУ

30 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Удар ВС РФ уничтожил троих офицеров, заявил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ликвидировали пункт управления ВСУ в городе Часов Яр, в котором находились офицеры. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что объект находился в городе Часов Яр, который располагается недалеко от Артемовска (Бахмут). Поражение было нанесено точечным ударом. В результате, уничтожено три офицера, пять сержантов и несколько рядовых, заключил Марочко.

ВС РФ ликвидировали пункт управления ВСУ в городе Часов Яр, в котором находились офицеры. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что объект находился в городе Часов Яр, который располагается недалеко от Артемовска (Бахмут). Поражение было нанесено точечным ударом. В результате, уничтожено три офицера, пять сержантов и несколько рядовых, заключил Марочко.