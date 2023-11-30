Марочко: ВС РФ ликвидировали офицеров ВСУ на донецком направлении

Марочко: в Часовом Яре уничтожен пункт управления с офицерами ВСУ
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Удар ВС РФ уничтожил троих офицеров, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ликвидировали пункт управления ВСУ в городе Часов Яр, в котором находились офицеры. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что объект находился в городе Часов Яр, который располагается недалеко от Артемовска (Бахмут).

Поражение было нанесено точечным ударом. В результате, уничтожено три офицера, пять сержантов и несколько рядовых, заключил Марочко.

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ВС РФ ликвидировали пункт управления ВСУ в городе Часов Яр, в котором находились офицеры. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что объект находился в городе Часов Яр, который располагается недалеко от Артемовска (Бахмут). Поражение было нанесено точечным ударом. В результате, уничтожено три офицера, пять сержантов и несколько рядовых, заключил Марочко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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