Губернатор Текслер передал участникам СВО боевые дроны, сделанные в Челябинске. Фото

30 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Бойцам 90-й танковой дивизии переданы новейшие дроны челябинского производства Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим 90-й танковой дивизии новейшие боевые дроны, сделанные в Челябинской области. Как URA.RU сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства, бойцам направили 100 дронов и 20 квадрокоптеров. «Партию дронов „Антонов“, „Мавик“ и другое необходимое оборудование Текслер передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Отправленная техника сделана в Челябинске компанией „Технопорт“», — уточнили в пресс-службе. Дроны, произведенные в области, ранее прошли ряд успешных испытаний в зоне СВО. Они боролись с танками, пикапами и опорными пунктами противника, за что получили хорошие отзывы. В этот раз танковой дивизии передали больше сотни единиц боевого оборудования. «Передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки и ряд другого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно и будем продолжать эту работу. Дроны „Антонов“ названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло — направил горящий самолет в колонну боевой техники», — цитирует пресс-служба Текслера. Алексей Текслер передал бойцам 90-й танковой дивизии 100 дронов и 20 квадрокоптеров Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Переданное боевое оборудование произведено в Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим 90-й танковой дивизии новейшие боевые дроны, сделанные в Челябинской области. Как URA.RU сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства, бойцам направили 100 дронов и 20 квадрокоптеров. «Партию дронов „Антонов“, „Мавик“ и другое необходимое оборудование Текслер передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Отправленная техника сделана в Челябинске компанией „Технопорт“», — уточнили в пресс-службе. Дроны, произведенные в области, ранее прошли ряд успешных испытаний в зоне СВО. Они боролись с танками, пикапами и опорными пунктами противника, за что получили хорошие отзывы. В этот раз танковой дивизии передали больше сотни единиц боевого оборудования. «Передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки и ряд другого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно и будем продолжать эту работу. Дроны „Антонов“ названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло — направил горящий самолет в колонну боевой техники», — цитирует пресс-служба Текслера.