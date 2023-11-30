Губернатор Текслер передал участникам СВО боевые дроны, сделанные в Челябинске. Фото

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Бойцам 90-й танковой дивизии переданы новейшие дроны челябинского производства Фото:
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Губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим 90-й танковой дивизии новейшие боевые дроны, сделанные в Челябинской области. Как URA.RU сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства, бойцам направили 100 дронов и 20 квадрокоптеров.

«Партию дронов „Антонов“, „Мавик“ и другое необходимое оборудование Текслер передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Отправленная техника сделана в Челябинске компанией „Технопорт“», — уточнили в пресс-службе.

Дроны, произведенные в области, ранее прошли ряд успешных испытаний в зоне СВО. Они боролись с танками, пикапами и опорными пунктами противника, за что получили хорошие отзывы. В этот раз танковой дивизии передали больше сотни единиц боевого оборудования.

«Передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки и ряд другого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно и будем продолжать эту работу. Дроны „Антонов“ названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло — направил горящий самолет в колонну боевой техники», — цитирует пресс-служба Текслера.

Алексей Текслер передал бойцам 90-й танковой дивизии 100 дронов и 20 квадрокоптеров
Алексей Текслер передал бойцам 90-й танковой дивизии 100 дронов и 20 квадрокоптеров
Фото:
Переданное боевое оборудование произведено в Челябинской области
Переданное боевое оборудование произведено в Челябинской области
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер передал военнослужащим 90-й танковой дивизии новейшие боевые дроны, сделанные в Челябинской области. Как URA.RU сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства, бойцам направили 100 дронов и 20 квадрокоптеров. «Партию дронов „Антонов“, „Мавик“ и другое необходимое оборудование Текслер передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Отправленная техника сделана в Челябинске компанией „Технопорт“», — уточнили в пресс-службе. Дроны, произведенные в области, ранее прошли ряд успешных испытаний в зоне СВО. Они боролись с танками, пикапами и опорными пунктами противника, за что получили хорошие отзывы. В этот раз танковой дивизии передали больше сотни единиц боевого оборудования. «Передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки и ряд другого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно и будем продолжать эту работу. Дроны „Антонов“ названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло — направил горящий самолет в колонну боевой техники», — цитирует пресс-служба Текслера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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