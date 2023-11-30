30 ноября 2023

Челябинское МЧС спасло коров от жажды в снежной буре на М-5. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова на строительную площадку молочно-товарной фермы «Ударник». Свердловская область, село Сажино, ферма, корова, скот, животноводство, сельское хозяйство, крупный рогатый
Вода в поилках закончилась во время ограничений из-за снежной бури Фото:

На М-5 «Урал» в Челябинской области большегрузу с поголовьем коров пришлось остаться на трассе из-за снежной бури. Спастись от жажды стаду помогли огнеборцы, сообщили 1 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Срочная спасательная операция по утолению жажды буренок. Из-за непогоды в регионе было временно ограничено движение, 200 коров оказались без воды. Огнеборцы с помощью пожарного рукава наполнили поилки из автоцистерны», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Ограничения на М-5 сняли утром 1 декабря. Они были введены для большегрузов, такси и автобусов с 29 ноября. Причиной стала снежная буря. Из-за непогоды на трассы региона вывели 20 допсоставов ГИБДД по региону и весь парк техники Упрдор «Южный Урал». Водителей все же просили отказаться от дальних поездок из-за высоких рисков ДТП.

Челябинские огнеборцы спасли коров от жажды
Челябинские огнеборцы спасли коров от жажды
Стадо осталось на трассе из-за временных ограничений, введенных на время снежной бури
Стадо осталось на трассе из-за временных ограничений, введенных на время снежной бури

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На М-5 «Урал» в Челябинской области большегрузу с поголовьем коров пришлось остаться на трассе из-за снежной бури. Спастись от жажды стаду помогли огнеборцы, сообщили 1 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Срочная спасательная операция по утолению жажды буренок. Из-за непогоды в регионе было временно ограничено движение, 200 коров оказались без воды. Огнеборцы с помощью пожарного рукава наполнили поилки из автоцистерны», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ограничения на М-5 сняли утром 1 декабря. Они были введены для большегрузов, такси и автобусов с 29 ноября. Причиной стала снежная буря. Из-за непогоды на трассы региона вывели 20 допсоставов ГИБДД по региону и весь парк техники Упрдор «Южный Урал». Водителей все же просили отказаться от дальних поездок из-за высоких рисков ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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