Челябинское МЧС спасло коров от жажды в снежной буре на М-5. Фото, видео

01 декабря 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Вода в поилках закончилась во время ограничений из-за снежной бури Фото: Анна Майорова © URA.RU На М-5 «Урал» в Челябинской области большегрузу с поголовьем коров пришлось остаться на трассе из-за снежной бури. Спастись от жажды стаду помогли огнеборцы, сообщили 1 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Срочная спасательная операция по утолению жажды буренок. Из-за непогоды в регионе было временно ограничено движение, 200 коров оказались без воды. Огнеборцы с помощью пожарного рукава наполнили поилки из автоцистерны», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ограничения на М-5 сняли утром 1 декабря. Они были введены для большегрузов, такси и автобусов с 29 ноября. Причиной стала снежная буря. Из-за непогоды на трассы региона вывели 20 допсоставов ГИБДД по региону и весь парк техники Упрдор «Южный Урал». Водителей все же просили отказаться от дальних поездок из-за высоких рисков ДТП. Челябинские огнеборцы спасли коров от жажды фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Стадо осталось на трассе из-за временных ограничений, введенных на время снежной бури фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

На М-5 «Урал» в Челябинской области большегрузу с поголовьем коров пришлось остаться на трассе из-за снежной бури. Спастись от жажды стаду помогли огнеборцы, сообщили 1 декабря URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Срочная спасательная операция по утолению жажды буренок. Из-за непогоды в регионе было временно ограничено движение, 200 коров оказались без воды. Огнеборцы с помощью пожарного рукава наполнили поилки из автоцистерны», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ограничения на М-5 сняли утром 1 декабря. Они были введены для большегрузов, такси и автобусов с 29 ноября. Причиной стала снежная буря. Из-за непогоды на трассы региона вывели 20 допсоставов ГИБДД по региону и весь парк техники Упрдор «Южный Урал». Водителей все же просили отказаться от дальних поездок из-за высоких рисков ДТП.