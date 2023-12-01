01 декабря 2023

На СВО погиб 35-летний рядовой Александр Некрасов из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны контрактника погибшего в СВО Зуева Вячеслава, Пермь, груз 200, похороны, похороны солдата СВО, прощание с погибшим в сво, погибщий в сво
Пермяк погиб в конце ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб 35-летний рядовой из Добрянки (Пермский край) Александр Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

«Стало известно о гибели нашего земляка Александра Некрасова. Рядового ВС РФ не стало 22 ноября 2023 года. Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Некрасов родился 18 октября 1988 года в Добрянке, учился в местной школе №3, после — в гуманитарно-технологическом техникуме, где получил специальность сварщика. В 2011 году ушел в армию. В дальнейшем он работал в различных компаниях Добрянки и Перми. В июле 2023 года пермяк подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на фронт. Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря.

Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря
Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения спецоперации погиб 35-летний рядовой из Добрянки (Пермский край) Александр Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. «Стало известно о гибели нашего земляка Александра Некрасова. Рядового ВС РФ не стало 22 ноября 2023 года. Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Некрасов родился 18 октября 1988 года в Добрянке, учился в местной школе №3, после — в гуманитарно-технологическом техникуме, где получил специальность сварщика. В 2011 году ушел в армию. В дальнейшем он работал в различных компаниях Добрянки и Перми. В июле 2023 года пермяк подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на фронт. Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...