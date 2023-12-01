На СВО погиб 35-летний рядовой Александр Некрасов из Пермского края

02 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Пермяк погиб в конце ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения спецоперации погиб 35-летний рядовой из Добрянки (Пермский край) Александр Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. «Стало известно о гибели нашего земляка Александра Некрасова. Рядового ВС РФ не стало 22 ноября 2023 года. Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Некрасов родился 18 октября 1988 года в Добрянке, учился в местной школе №3, после — в гуманитарно-технологическом техникуме, где получил специальность сварщика. В 2011 году ушел в армию. В дальнейшем он работал в различных компаниях Добрянки и Перми. В июле 2023 года пермяк подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на фронт. Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря. Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря Фото: страница VK администрации Добрянского округа, https://vk.com/dobr_okrug

В зоне проведения спецоперации погиб 35-летний рядовой из Добрянки (Пермский край) Александр Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. «Стало известно о гибели нашего земляка Александра Некрасова. Рядового ВС РФ не стало 22 ноября 2023 года. Администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Некрасов родился 18 октября 1988 года в Добрянке, учился в местной школе №3, после — в гуманитарно-технологическом техникуме, где получил специальность сварщика. В 2011 году ушел в армию. В дальнейшем он работал в различных компаниях Добрянки и Перми. В июле 2023 года пермяк подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на фронт. Церемония прощания с прикамским бойцом пройдет 4 декабря.