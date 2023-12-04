Стало известно, из-за чего четыре человека смертельно отравились в Крыму

Shot: многодетная семья отравилась угарным газом в Крыму
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Учения МЧС. Курган, мчс, первая помощь, отравление, кислородная маска, сотрудники мчс, пожарный, угарный газ
Семья праздновала день рождения матери, когда произошло отравление угарным газом (архивное фото) Фото:

Семья из семерых человек отравилась угарным газом в Крыму, погибли четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Семья из семерых человек стала жертвой отравления угарным газом в Крыму. Тела погибших обнаружил работодатель супруга, который приехал, чтобы выяснить, почему он не вышел на работу», — пишет Shot. Отмечается, что накануне вся семья была дома. Она праздновала день рождение матери.

Погибли муж, жена, восьмилетний сын и 12-летняя дочь. Пострадали дети, которым 16, 19 и 20 лет. Shot сообщает, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело, по нему виновным грозит до четырех лет колонии.

Ранее источник РЕН ТВ уже сообщал об отравлении. Однако он не назвал конкретное вещество, из-за которого погибли четверо человек.

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Семья из семерых человек отравилась угарным газом в Крыму, погибли четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Семья из семерых человек стала жертвой отравления угарным газом в Крыму. Тела погибших обнаружил работодатель супруга, который приехал, чтобы выяснить, почему он не вышел на работу», — пишет Shot. Отмечается, что накануне вся семья была дома. Она праздновала день рождение матери. Погибли муж, жена, восьмилетний сын и 12-летняя дочь. Пострадали дети, которым 16, 19 и 20 лет. Shot сообщает, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело, по нему виновным грозит до четырех лет колонии. Ранее источник РЕН ТВ уже сообщал об отравлении. Однако он не назвал конкретное вещество, из-за которого погибли четверо человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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