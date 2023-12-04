РЕН ТВ: четыре человека погибли от отравления неизвестным веществом в Крыму

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Семь человек отравились в Крыму, сообщил источник Фото:

От отравления неизвестным веществом в Крыму погибли четыре человека. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

«Четыре человека, среди которых двое детей, погибли от отравления неизвестным веществом в Симферопольском районе Крыма», — сообщил источник телеканала. Он добавил, что еще три человека госпитализированы. Выясняются подробности происшествия.

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От отравления неизвестным веществом в Крыму погибли четыре человека. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. «Четыре человека, среди которых двое детей, погибли от отравления неизвестным веществом в Симферопольском районе Крыма», — сообщил источник телеканала. Он добавил, что еще три человека госпитализированы. Выясняются подробности происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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