Челябинские дорожники выступили с экстренным предупреждением к водителям

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Непогода, создающая риски на трассе, ожидается ночью и днем 5 декабря Фото:

На трассах Челябинской области ночью и днем 5 декабря объявлено предупреждение о непогоде. В числе явлений ожидаются метели и гололедица, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ночью и днем 5 декабря в Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Местами — метели, гололедица», — уточнили в управлении.

Водителей просят по возможности отложить дальние поездки. Из-за непогоды 4 декабря на трассах региона ввели ограничения для грузового транспорта, такси и автобусов.

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На трассах Челябинской области ночью и днем 5 декабря объявлено предупреждение о непогоде. В числе явлений ожидаются метели и гололедица, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ночью и днем 5 декабря в Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Местами — метели, гололедица», — уточнили в управлении. Водителей просят по возможности отложить дальние поездки. Из-за непогоды 4 декабря на трассах региона ввели ограничения для грузового транспорта, такси и автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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