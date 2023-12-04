Челябинские дорожники выступили с экстренным предупреждением к водителям

Непогода, создающая риски на трассе, ожидается ночью и днем 5 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассах Челябинской области ночью и днем 5 декабря объявлено предупреждение о непогоде. В числе явлений ожидаются метели и гололедица, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ночью и днем 5 декабря в Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Местами — метели, гололедица», — уточнили в управлении.

Водителей просят по возможности отложить дальние поездки. Из-за непогоды 4 декабря на трассах региона ввели ограничения для грузового транспорта, такси и автобусов.