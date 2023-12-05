Девятерых детей челябинского участника СВО поздравит с Новым годом спикер ЗСО

Олег Гербер посетит семью фронтовика, чтобы поздравить с праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер подарит на Новый год телевизор семье участника СВО с девятью детьми. С семьей Гербер познакомился во время приема граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия», сообщили 5 декабря в пресс-службе ЗСО.

«На прием пришла семья Михалевых с девятью детьми из села Новомосковского Октябрьского района. Глава семейства участвует в специальной военной операции. В нашем регионе принято каждую такую семью брать под опеку, закрепить за ними ответственного человека, который бы помогал постоянно, а не разово. Есть вопросы по выплатам, по коммунальным услугам. Понятно, что по линии партии „Единая Россия“ и по линии заксобрания возьмем эту семью под полную опеку», — цитируют Гербера в пресс-службе заксобрания.

Из девятерых детей двое ходят в детский сад, шестеро — в школе, а старшая дочь обучается в педагогическом колледже. В августе этого года глава семьи стал участником специальной военной операции, ушел на фронт добровольцем. Мама Наталья Михалева обратилась к Герберу с просьбой помочь в приобретении для семьи современного телевизора.

Спикер ЗСО передал маленькому сыну Натальи большой набор для творчества и пообещал приехать к ним в гости. Гербер поздравит семью с наступающим Новым годом и подарит долгожданный телевизор.

Всего в ходе приема 5 декабря спикер ЗСО принял жителей трех муниципалитетов региона. Приемы граждан продолжатся.