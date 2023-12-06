В Перми загорелся автобус. Видео

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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
На место происшествия выехали пожарные Фото:

В Перми на остановке «Кинотеатр «Экран» в Закамске загорелся туристический автобус. Видео пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«Загорелся автобус на остановке „Экран“», — подписано под роликом. На видео видно, что пожар начался в задней части автобуса. Водитель пытается его потушить снегом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что к ним поступил звонок о пожаре. Подразделения выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

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В Перми на остановке «Кинотеатр «Экран» в Закамске загорелся туристический автобус. Видео пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Загорелся автобус на остановке „Экран“», — подписано под роликом. На видео видно, что пожар начался в задней части автобуса. Водитель пытается его потушить снегом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что к ним поступил звонок о пожаре. Подразделения выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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