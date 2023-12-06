На место происшествия выехали пожарные
В Перми на остановке «Кинотеатр «Экран» в Закамске загорелся туристический автобус. Видео пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«Загорелся автобус на остановке „Экран“», — подписано под роликом. На видео видно, что пожар начался в задней части автобуса. Водитель пытается его потушить снегом.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что к ним поступил звонок о пожаре. Подразделения выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.
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