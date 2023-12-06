В Перми загорелся автобус. Видео

06 декабря 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

На место происшествия выехали пожарные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на остановке «Кинотеатр «Экран» в Закамске загорелся туристический автобус. Видео пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Загорелся автобус на остановке „Экран“», — подписано под роликом. На видео видно, что пожар начался в задней части автобуса. Водитель пытается его потушить снегом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что к ним поступил звонок о пожаре. Подразделения выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

В Перми на остановке «Кинотеатр «Экран» в Закамске загорелся туристический автобус. Видео пожара опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Загорелся автобус на остановке „Экран“», — подписано под роликом. На видео видно, что пожар начался в задней части автобуса. Водитель пытается его потушить снегом. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что к ним поступил звонок о пожаре. Подразделения выехали на место происшествия. Информации о пострадавших нет.