06 декабря 2023

Заммаршала США задержан за домогательство в пьяном виде

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Заместителя маршала США задержали за домогательства в самолете Фото:

Заместителя маршала США задержали в Великобритании по подозрению в домогательствах в состоянии алкогольного опьянения во время полета из Нью-Йорка. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

«Федерального агента обвинили в неподобающем поведении по крайней мере одной женщине на борту самолета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в данный момент маршалы США сотрудничают с британским расследованием.

Маршал является сотрудником в некоторых правоохранительных органах США. В его задачи входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников и другие. Данные сотрудники назначаются американским президентом.

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Заместителя маршала США задержали в Великобритании по подозрению в домогательствах в состоянии алкогольного опьянения во время полета из Нью-Йорка. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на представителя правоохранительных органов. «Федерального агента обвинили в неподобающем поведении по крайней мере одной женщине на борту самолета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в данный момент маршалы США сотрудничают с британским расследованием. Маршал является сотрудником в некоторых правоохранительных органах США. В его задачи входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников и другие. Данные сотрудники назначаются американским президентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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