Заммаршала США задержан за домогательство в пьяном виде

07 декабря 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Заместителя маршала США задержали за домогательства в самолете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителя маршала США задержали в Великобритании по подозрению в домогательствах в состоянии алкогольного опьянения во время полета из Нью-Йорка. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на представителя правоохранительных органов. «Федерального агента обвинили в неподобающем поведении по крайней мере одной женщине на борту самолета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в данный момент маршалы США сотрудничают с британским расследованием. Маршал является сотрудником в некоторых правоохранительных органах США. В его задачи входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников и другие. Данные сотрудники назначаются американским президентом.

Заместителя маршала США задержали в Великобритании по подозрению в домогательствах в состоянии алкогольного опьянения во время полета из Нью-Йорка. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на представителя правоохранительных органов. «Федерального агента обвинили в неподобающем поведении по крайней мере одной женщине на борту самолета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в данный момент маршалы США сотрудничают с британским расследованием. Маршал является сотрудником в некоторых правоохранительных органах США. В его задачи входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников и другие. Данные сотрудники назначаются американским президентом.