МО РФ: 92 БПЛА уничтожены за ночь над регионами

Российские войска уничтожили 92 украинских беспилотника за ночь над регионами. Также БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
