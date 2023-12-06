Челябинские рабочие занялись поиском работы мечты

Рабочие Челябинской области занялись поиском лучших рабочих мест. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, количество резюме увеличилось среди рабочих, производственного персонала и продажников.
«На кадровом рынке региона наблюдается прирост резюме. Повышение динамики произошло среди продажников, „синих воротничков“, как называют рабочих, и производственного персонала», — отметили в HeadHunter.
Если судить по количеству активных резюме, в ноябре 2023 года их рост составил 8% к соответствующему месяцу 2022 года. Общее число достигло 81 тысячи штук. При этом основное количество относится к сферам продаж, рабочего персонала (каждая — по 17%), производства и сервисного обслуживания (16%), домашнего персонала (15%), административных кадров (13%). Каждое резюме может быть размещено среди разных профобластей.
Больше всего стали искать работу в добывающих отраслях. Прирост год к году составил 29%. Активным поиском работы занялись аграрии (увеличение на 24%), медики и фармацевты (плюс 15%), консультанты (14%). Одновременно сократилась активность в розничной торговле (сокращение числа резюме на 25%), автобизнесе (падение на 16%), туризме и общепите (минус 12%).
Директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая отметила, что рост количества соискателей на 8% не способен перекрыть кадровый дефицит. Если сравнивать смежные месяцы, то увеличение составило всего 1%. Отчасти на ситуацию повлиял сезонный фактор. К концу года люди предпочитают продолжать работу на текущем месте. Это позволяет им завершить начатые дела и получить мотивационные выплаты годового характера.
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