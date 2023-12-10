10 декабря 2023

Аналитики предсказали пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, центробанк, банк россии
Менее чем за пять месяцев с июля 2023 года ставка выросла вдвое — с 7,5 до 15% Фото:

Из-за быстрой инфляции и снижения темпов кредитования Центробанк (ЦБ) может в пятый раз за год повысить ключевую ставку. Рост ставки составит до 16%, говорят эксперты.

«Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку», — считают участники консенсус-прогноза РБК. 22 из 31 аналитика крупнейших банков и инвестиционных компаний предполагают, что ЦБ повысит ставку с текущих 15 до 16% годовых. Еще четверо предполагают увеличение ставки до 17% годовых. Если прогнозы окажутся верными, повышение ставки ЦБ в декабре станет пятым подряд в текущем цикле. Менее чем за пять месяцев с июля 2023 года ставка выросла вдвое — с 7,5 до 15%.

Излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки. Об этом 7 декабря 2023 года сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, <…> тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных», — сказала Набиуллина. Ее цитирует RT.

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Из-за быстрой инфляции и снижения темпов кредитования Центробанк (ЦБ) может в пятый раз за год повысить ключевую ставку. Рост ставки составит до 16%, говорят эксперты. «Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку», — считают участники консенсус-прогноза РБК. 22 из 31 аналитика крупнейших банков и инвестиционных компаний предполагают, что ЦБ повысит ставку с текущих 15 до 16% годовых. Еще четверо предполагают увеличение ставки до 17% годовых. Если прогнозы окажутся верными, повышение ставки ЦБ в декабре станет пятым подряд в текущем цикле. Менее чем за пять месяцев с июля 2023 года ставка выросла вдвое — с 7,5 до 15%. Излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки. Об этом 7 декабря 2023 года сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, <…> тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных», — сказала Набиуллина. Ее цитирует RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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