Правительство расширило список лечебных продуктов для детей с тяжелыми болезнями

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Теперь в обновленном документе находятся 111 продуктов лечебного питания Фото:

Перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями расширен на восемь позиций. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на восемь позиций. Всего в обновленном документе — 111 наименований», — передает слова Михаила Мишустина telegram-канала правительства РФ.

В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси. Они необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. После формирования списка идет закупка продуктов на федеральные деньги. После этого они попадают врачам, которые выписывают их по рецепту.

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Перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями расширен на восемь позиций. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. «С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на восемь позиций. Всего в обновленном документе — 111 наименований», — передает слова Михаила Мишустина telegram-канала правительства РФ. В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси. Они необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. После формирования списка идет закупка продуктов на федеральные деньги. После этого они попадают врачам, которые выписывают их по рецепту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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