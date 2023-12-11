Правительство расширило список лечебных продуктов для детей с тяжелыми болезнями

Перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями расширен на восемь позиций. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на восемь позиций. Всего в обновленном документе — 111 наименований», — передает слова Михаила Мишустина
В перечень продуктов попадают специальные сухие и жидкие смеси. Они необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. После формирования списка идет закупка продуктов на федеральные деньги. После этого они попадают врачам, которые выписывают их по рецепту.
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