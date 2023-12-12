Власти раскрыли, когда в Свердловской области подешевеют куриные яйца

Яйца в Свердловской области подешевеют в январе

12 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В декабре на яйца всегда повышенный спрос, считают власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проблемы с яйцами — дефицит и выросшие цены — закончатся, вероятнее всего, в январе. Такие прогнозы дал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем telegram-канале. «В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет: наша область обеспечивает себя яйцом более чем на 100%. Радует, что местные производители и местная сеть „Кировский“ несмотря ни на что идут навстречу жителям и держат адекватную стоимость», — написал Шмыков. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.

Проблемы с яйцами — дефицит и выросшие цены — закончатся, вероятнее всего, в январе. Такие прогнозы дал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем telegram-канале. «В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет: наша область обеспечивает себя яйцом более чем на 100%. Радует, что местные производители и местная сеть „Кировский“ несмотря ни на что идут навстречу жителям и держат адекватную стоимость», — написал Шмыков. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.