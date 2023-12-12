Власти раскрыли, когда в Свердловской области подешевеют куриные яйца

Яйца в Свердловской области подешевеют в январе
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Яйца. Курган , витрина, яйца, кассета яиц
В декабре на яйца всегда повышенный спрос, считают власти Фото:

Проблемы с яйцами — дефицит и выросшие цены — закончатся, вероятнее всего, в январе. Такие прогнозы дал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем telegram-канале.

«В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет: наша область обеспечивает себя яйцом более чем на 100%. Радует, что местные производители и местная сеть „Кировский“ несмотря ни на что идут навстречу жителям и держат адекватную стоимость», — написал Шмыков.

В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.

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Проблемы с яйцами — дефицит и выросшие цены — закончатся, вероятнее всего, в январе. Такие прогнозы дал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем telegram-канале. «В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет: наша область обеспечивает себя яйцом более чем на 100%. Радует, что местные производители и местная сеть „Кировский“ несмотря ни на что идут навстречу жителям и держат адекватную стоимость», — написал Шмыков. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей, в других яйца стали выдавать не более трех упаковок в одни руки. В ситуации обещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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