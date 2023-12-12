ВШЭ: выставка «Россия» вызвала у посетителей чувство гордости за страну

12 декабря 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Девять из десяти опрошенных получили на выставке новые знания Фото: Георгий Бергал © URA.RU У 97% посетителей Международной выставки-форума «Россия» появилось чувство гордости за Родину. О результатах опроса рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев. «97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — сообщил о результатах исследования Груздев РИА Новости. Он добавил, что девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке что-то для себя. Кроме того, крайне небольшое количество людей отказывалось заполнить анкету, с которой подходили к посетителям студенты ВШЭ. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также отметил, что чаще всего на вопрос о впечатлениях на выставке были комментарии о патриотизме, единстве и сплоченности. К тому же, 85% респондентов заявили о том, что содержание выставки им очень понравилось. Выставка-форум «Россия» проходит в московском ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 посетителей.

У 97% посетителей Международной выставки-форума «Россия» появилось чувство гордости за Родину. О результатах опроса рассказал директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев. «97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — сообщил о результатах исследования Груздев РИА Новости. Он добавил, что девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке что-то для себя. Кроме того, крайне небольшое количество людей отказывалось заполнить анкету, с которой подходили к посетителям студенты ВШЭ. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также отметил, что чаще всего на вопрос о впечатлениях на выставке были комментарии о патриотизме, единстве и сплоченности. К тому же, 85% респондентов заявили о том, что содержание выставки им очень понравилось. Выставка-форум «Россия» проходит в московском ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На ней представлены достижения регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 посетителей.