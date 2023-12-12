Власти раскрыли новогодний подарок пермского губернатора детям

Посетители губернаторской елки получат в подарок от главы региона Дмитрия Махонина рюкзак, килограмм конфет и умную колонку. Об этом на заседании правительства региона сообщила глава минкультуры Алла Платонова. На праздник попадут 2200 ребят.
«На губернаторскую елку приглашаются отличники учебы, победители конкурсов и соревнований, олимпиад и фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Каждый ребенок получит новогодний подарок — рюкзак, килограмм конфет и умная колонка», — рассказала Платонова.
Губернаторские елки пройдут в Театре-Театре 26 и 27 декабря. Детей ждут игры и конкурсы, а также спектакли «Бременские музыканты» и «Летучий корабль». В прошлом году на Новый год дети от губернатора Прикамья получили конфеты и зимнюю шапочку.
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