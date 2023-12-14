Пермяк судился из-за квартиры, которую затопило после включения отопления

15 декабря 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Квартиру затопило со стороны чердака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Соликамска (Пермский край) подал иск в суд на управляющую компанию своего дома после того, как его квартиру затопило жидкостью из батареи. Подрядчик не закрыл краны системы отопления на чердаке, из-за чего во время подачи отопления жилье соликамца затопило горячей водой. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Истец, в судебном заседании пояснил, что залив квартиры произошел со стороны чердачного помещения. Когда он поднялся в чердачное помещение, то увидел, что следы затопления были возле крана на трубе отопления. Он полагает, что работники управляющей компании забыли закрыть кран, из которого произошла утечка воды», — говорится в решении. Управляющая компания заявила, что их вины в потопе нет. Специалисты УК открыли краны во время аварийного отключения отопления, чтобы избежать заморозки труб и батарей, был слит теплоноситель. Краны рабочие не успели закрыть, так как их не предупредили в ресурсоснабжающей компании города, что отопление вновь подают в дома. В результате горячая вода затопила квартиру истца. Однако суд встал на сторону соликамца и постановил компенсировать ему материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей, а также оплатить убытки и судебные расходы.

Житель Соликамска (Пермский край) подал иск в суд на управляющую компанию своего дома после того, как его квартиру затопило жидкостью из батареи. Подрядчик не закрыл краны системы отопления на чердаке, из-за чего во время подачи отопления жилье соликамца затопило горячей водой. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Истец, в судебном заседании пояснил, что залив квартиры произошел со стороны чердачного помещения. Когда он поднялся в чердачное помещение, то увидел, что следы затопления были возле крана на трубе отопления. Он полагает, что работники управляющей компании забыли закрыть кран, из которого произошла утечка воды», — говорится в решении. Управляющая компания заявила, что их вины в потопе нет. Специалисты УК открыли краны во время аварийного отключения отопления, чтобы избежать заморозки труб и батарей, был слит теплоноситель. Краны рабочие не успели закрыть, так как их не предупредили в ресурсоснабжающей компании города, что отопление вновь подают в дома. В результате горячая вода затопила квартиру истца. Однако суд встал на сторону соликамца и постановил компенсировать ему материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей, а также оплатить убытки и судебные расходы.