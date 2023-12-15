Полицейские в Челябинске задержали напавшего на школьницу мужчину

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который напал на девочку около школы в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Челябинске полицейские оперативно установили мужчину, ставшего участником инцидента с несовершеннолетней на территории Калининского района. [Мужчина] задержан и передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
15 декабря в СМИ и соцсети появилась информация о подозрительном мужчине около школы №104 по улице Дальневосточной. Мужчина якобы пристал к одной из школьниц, схватил ее и оголился. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали, о его личности ничего не сообщается.
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