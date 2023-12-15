15 декабря 2023

Полицейские в Челябинске задержали напавшего на школьницу мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина показывал половые органы детям Фото:

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который напал на девочку около школы в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Челябинске полицейские оперативно установили мужчину, ставшего участником инцидента с несовершеннолетней на территории Калининского района. [Мужчина] задержан и передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

15 декабря в СМИ и соцсети появилась информация о подозрительном мужчине около школы №104 по улице Дальневосточной. Мужчина якобы пристал к одной из школьниц, схватил ее и оголился. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали, о его личности ничего не сообщается.

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В Челябинске полицейские задержали мужчину, который напал на девочку около школы в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске полицейские оперативно установили мужчину, ставшего участником инцидента с несовершеннолетней на территории Калининского района. [Мужчина] задержан и передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 15 декабря в СМИ и соцсети появилась информация о подозрительном мужчине около школы №104 по улице Дальневосточной. Мужчина якобы пристал к одной из школьниц, схватил ее и оголился. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали, о его личности ничего не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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