Полицейские в Челябинске задержали напавшего на школьницу мужчину

16 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Мужчина показывал половые органы детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске полицейские задержали мужчину, который напал на девочку около школы в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске полицейские оперативно установили мужчину, ставшего участником инцидента с несовершеннолетней на территории Калининского района. [Мужчина] задержан и передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 15 декабря в СМИ и соцсети появилась информация о подозрительном мужчине около школы №104 по улице Дальневосточной. Мужчина якобы пристал к одной из школьниц, схватил ее и оголился. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали, о его личности ничего не сообщается.

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который напал на девочку около школы в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинске полицейские оперативно установили мужчину, ставшего участником инцидента с несовершеннолетней на территории Калининского района. [Мужчина] задержан и передан сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 15 декабря в СМИ и соцсети появилась информация о подозрительном мужчине около школы №104 по улице Дальневосточной. Мужчина якобы пристал к одной из школьниц, схватил ее и оголился. Мама пострадавшей написала заявление в полицию. Мужчину нашли и задержали, о его личности ничего не сообщается.