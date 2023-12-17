17 декабря 2023

Свердловчанка резала пиццу и решила порезать сожителя

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Ранее женщина отбывала срок за убийство Фото:

Жительница Березовского (Свердловская область) пойдет под суд за то, что, пока резала пиццу, ранила сожителя. Ей грозит десять лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Обвиняемая в 2007 году была осуждена за убийство сожителя, за что получила восемь лет колонии. После освобождения в ходе конфликта ранила ножом нового сожителя, за что получила еще четыре года колонии. Освободившись условно-досрочно, она вернулась в Березовский, где устроилась работать дворником. Она даже попыталась вновь создать семью, сойдясь с очередным сожителем. Однако в середине июля 2023 года в ходе конфликта она вновь ножом, которым резала пиццу, нанесла удар в область живота потерпевшего», — сообщили в ведомстве.

Благодаря своевременно оказанной медпомощи мужчина выжил. Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Женщине грозит до десяти лет колонии. В ближайшее время состоится суд.

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Жительница Березовского (Свердловская область) пойдет под суд за то, что, пока резала пиццу, ранила сожителя. Ей грозит десять лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Обвиняемая в 2007 году была осуждена за убийство сожителя, за что получила восемь лет колонии. После освобождения в ходе конфликта ранила ножом нового сожителя, за что получила еще четыре года колонии. Освободившись условно-досрочно, она вернулась в Березовский, где устроилась работать дворником. Она даже попыталась вновь создать семью, сойдясь с очередным сожителем. Однако в середине июля 2023 года в ходе конфликта она вновь ножом, которым резала пиццу, нанесла удар в область живота потерпевшего», — сообщили в ведомстве. Благодаря своевременно оказанной медпомощи мужчина выжил. Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Женщине грозит до десяти лет колонии. В ближайшее время состоится суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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