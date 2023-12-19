Губернатор Махонин впервые посетил завод теневого мэра Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил завод «Камский кабель», располагающийся в Перми. Доля предприятия принадлежит депутату городской думы Владимиру Плотникову, которого называют теневым мэром Перми.
«В ходе рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил производственную площадку ООО „Камский кабель“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Главу региона пригласили, чтобы он ознакомился с направлениями развития компании.
Во время визита Махонину продемонстрировали производство высоковольтных кабелей и проводов бытового назначения. Гендиректор завода Владимир Пономарев отметил, что предприятие обеспечивает кабельной продукцией как важнейшие промышленные отрасли России, так обычных жителей.
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