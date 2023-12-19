Губернатор Махонин впервые посетил завод теневого мэра Перми

Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит на завод «Камкабель» в Перми
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Губернатору продемонстрировали производство кабелей и проводов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил завод «Камский кабель», располагающийся в Перми. Доля предприятия принадлежит депутату городской думы Владимиру Плотникову, которого называют теневым мэром Перми.

«В ходе рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил производственную площадку ООО „Камский кабель“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Главу региона пригласили, чтобы он ознакомился с направлениями развития компании.

Во время визита Махонину продемонстрировали производство высоковольтных кабелей и проводов бытового назначения. Гендиректор завода Владимир Пономарев отметил, что предприятие обеспечивает кабельной продукцией как важнейшие промышленные отрасли России, так обычных жителей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил завод «Камский кабель», располагающийся в Перми. Доля предприятия принадлежит депутату городской думы Владимиру Плотникову, которого называют теневым мэром Перми. «В ходе рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил производственную площадку ООО „Камский кабель“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Главу региона пригласили, чтобы он ознакомился с направлениями развития компании. Во время визита Махонину продемонстрировали производство высоковольтных кабелей и проводов бытового назначения. Гендиректор завода Владимир Пономарев отметил, что предприятие обеспечивает кабельной продукцией как важнейшие промышленные отрасли России, так обычных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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