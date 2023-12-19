В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снес женщину на тротуаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
После столкновения девушку зажало между деревом и машиной, сказал очевидец Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера — Мира произошло ДТП. Сначала столкнулись две легковушки, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где стояла 29-летняя девушка, рассказал очевидец происшествия.

«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.

В городском ГИБДД подтвердили факт аварии, отметив, что девушка 1994 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваные раны лица. «Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — добавили в ведомстве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера — Мира произошло ДТП. Сначала столкнулись две легковушки, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где стояла 29-летняя девушка, рассказал очевидец происшествия. «Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. В городском ГИБДД подтвердили факт аварии, отметив, что девушка 1994 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваные раны лица. «Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...