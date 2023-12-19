В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера — Мира произошло ДТП. Сначала столкнулись две легковушки, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где стояла 29-летняя девушка, рассказал очевидец происшествия.
«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.
В городском ГИБДД подтвердили факт аварии, отметив, что девушка 1994 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваные раны лица. «Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — добавили в ведомстве.
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