19 декабря 2023

Прокуратура выясняет, почему регоператор не вывозит мусор в Челябинской области

Прокуратура отреагировала на невывоз мусора в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные кучи. Челябинск, мусорные контейнеры, свалка, помойка, мешки с мукой
Кучи отходов могут отрицательно сказаться на санитарной обстановке в городе Фото:

Прокуратура Челябинской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в ряде муниципалитетов не вывозится мусор. Проверка проводится по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева, сообщили 20 декабря в пресс-службе ведомства.

«В сообщениях СМИ говорилось о свалках мусора в Челябинске, Чебаркуле, Златоусте, Миассе, Троицке, Сатке, где в связи с длительным необеспечением вывоза отходов региональным оператором, могла создаться неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В связи с этим прокуратурой организована проверка сигналов о нарушении законодательства при обращении с отходами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства, в том числе региональным оператором. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в ряде муниципалитетов не вывозится мусор. Проверка проводится по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева, сообщили 20 декабря в пресс-службе ведомства. «В сообщениях СМИ говорилось о свалках мусора в Челябинске, Чебаркуле, Златоусте, Миассе, Троицке, Сатке, где в связи с длительным необеспечением вывоза отходов региональным оператором, могла создаться неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В связи с этим прокуратурой организована проверка сигналов о нарушении законодательства при обращении с отходами», — уточнили в пресс-службе ведомства. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства, в том числе региональным оператором. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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