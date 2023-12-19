Прокуратура выясняет, почему регоператор не вывозит мусор в Челябинской области

Прокуратура Челябинской области организовала проверку сообщений СМИ о том, что в ряде муниципалитетов не вывозится мусор. Проверка проводится по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева, сообщили 20 декабря в пресс-службе ведомства.
«В сообщениях СМИ говорилось о свалках мусора в Челябинске, Чебаркуле, Златоусте, Миассе, Троицке, Сатке, где в связи с длительным необеспечением вывоза отходов региональным оператором, могла создаться неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В связи с этим прокуратурой организована проверка сигналов о нарушении законодательства при обращении с отходами», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства, в том числе региональным оператором. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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