21 декабря 2023

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярный обезболивающий препарат

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на препарат «Нимесулид»
© Служба новостей «URA.RU»
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В свердловских аптеках не продают «Нимесулид» без рецепта Фото:

В аптечных сетях Свердловской области фармацевты начали требовать с покупателей рецепт на препарат. Речь идет о лекарстве «Нимесулид». Раньше пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«„Нимесулид“ является нестероидным противовоспалительным препаратом, который оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Раньше с покупкой препарата не было никаких проблем. Однако на днях при посещении одной известной аптечной сети фармацевт попросила у меня рецепт. Если честно, я растерялась, ибо раньше его у меня никто не запрашивал. Пришлось топать до терапевта», — поделилась екатеринбурженка Екатерина.

По словам другого собеседника агентства, запрашивать рецепт на «Нимесулид» начали пару месяцев назад. «Я приходил за таблетками в конце октября, и уже тогда фармацевт попросил у меня рецепт. Раньше с таким мне сталкиваться не приходилось. Фармацевт сказал, что нынче с продажей препаратов стало все строже, и если провизор узнает, что препарат отпускается без рецепта, то фармацевтов оштрафуют», — отметил житель Нижнего Тагила Евгений.

Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В аптечных сетях Свердловской области фармацевты начали требовать с покупателей рецепт на препарат. Речь идет о лекарстве «Нимесулид». Раньше пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Нимесулид“ является нестероидным противовоспалительным препаратом, который оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Раньше с покупкой препарата не было никаких проблем. Однако на днях при посещении одной известной аптечной сети фармацевт попросила у меня рецепт. Если честно, я растерялась, ибо раньше его у меня никто не запрашивал. Пришлось топать до терапевта», — поделилась екатеринбурженка Екатерина. По словам другого собеседника агентства, запрашивать рецепт на «Нимесулид» начали пару месяцев назад. «Я приходил за таблетками в конце октября, и уже тогда фармацевт попросил у меня рецепт. Раньше с таким мне сталкиваться не приходилось. Фармацевт сказал, что нынче с продажей препаратов стало все строже, и если провизор узнает, что препарат отпускается без рецепта, то фармацевтов оштрафуют», — отметил житель Нижнего Тагила Евгений. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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