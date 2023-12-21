В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярный обезболивающий препарат

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на препарат «Нимесулид»

22 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

В свердловских аптеках не продают «Нимесулид» без рецепта Фото: Анна Майорова © URA.RU В аптечных сетях Свердловской области фармацевты начали требовать с покупателей рецепт на препарат. Речь идет о лекарстве «Нимесулид». Раньше пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Нимесулид“ является нестероидным противовоспалительным препаратом, который оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Раньше с покупкой препарата не было никаких проблем. Однако на днях при посещении одной известной аптечной сети фармацевт попросила у меня рецепт. Если честно, я растерялась, ибо раньше его у меня никто не запрашивал. Пришлось топать до терапевта», — поделилась екатеринбурженка Екатерина. По словам другого собеседника агентства, запрашивать рецепт на «Нимесулид» начали пару месяцев назад. «Я приходил за таблетками в конце октября, и уже тогда фармацевт попросил у меня рецепт. Раньше с таким мне сталкиваться не приходилось. Фармацевт сказал, что нынче с продажей препаратов стало все строже, и если провизор узнает, что препарат отпускается без рецепта, то фармацевтов оштрафуют», — отметил житель Нижнего Тагила Евгений. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.

В аптечных сетях Свердловской области фармацевты начали требовать с покупателей рецепт на препарат. Речь идет о лекарстве «Нимесулид». Раньше пациенты не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «„Нимесулид“ является нестероидным противовоспалительным препаратом, который оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Раньше с покупкой препарата не было никаких проблем. Однако на днях при посещении одной известной аптечной сети фармацевт попросила у меня рецепт. Если честно, я растерялась, ибо раньше его у меня никто не запрашивал. Пришлось топать до терапевта», — поделилась екатеринбурженка Екатерина. По словам другого собеседника агентства, запрашивать рецепт на «Нимесулид» начали пару месяцев назад. «Я приходил за таблетками в конце октября, и уже тогда фармацевт попросил у меня рецепт. Раньше с таким мне сталкиваться не приходилось. Фармацевт сказал, что нынче с продажей препаратов стало все строже, и если провизор узнает, что препарат отпускается без рецепта, то фармацевтов оштрафуют», — отметил житель Нижнего Тагила Евгений. Редакция URA.RU направила запрос в региональную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.