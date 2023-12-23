Два главных события фестиваля «Дягилев+» пермяки увидят в прямом эфире

24 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Теодор Курентзис является автором и идейным вдохновителем фестиваля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Два флагманских события пермского фестиваля «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса покажут в режиме онлайн. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Трансляция танцевального спектакля-концерта YOUKALI начнется 24 декабря в 22:00. Ее можно увидеть на youtubе-канале и других сетевых площадках фестиваля», — цитирует организаторов агентство «Текст». На следующий день, 25 декабря, запланирован показ камерного концерта солистов оркестра musicAeterna. Трансляция будет запущена в 19:00. Фестиваль продлится до 27 декабря. Зрители раскупили большую часть билетов на шоу Курентзиса в первые часы после старта продаж.

Два флагманских события пермского фестиваля «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса покажут в режиме онлайн. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Трансляция танцевального спектакля-концерта YOUKALI начнется 24 декабря в 22:00. Ее можно увидеть на youtubе-канале и других сетевых площадках фестиваля», — цитирует организаторов агентство «Текст». На следующий день, 25 декабря, запланирован показ камерного концерта солистов оркестра musicAeterna. Трансляция будет запущена в 19:00. Фестиваль продлится до 27 декабря. Зрители раскупили большую часть билетов на шоу Курентзиса в первые часы после старта продаж.