23 декабря 2023
22 декабря 2023

Два главных события фестиваля «Дягилев+» пермяки увидят в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис является автором и идейным вдохновителем фестиваля Фото:

Два флагманских события пермского фестиваля «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса покажут в режиме онлайн. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Трансляция танцевального спектакля-концерта YOUKALI начнется 24 декабря в 22:00. Ее можно увидеть на youtubе-канале и других сетевых площадках фестиваля», — цитирует организаторов агентство «Текст». На следующий день, 25 декабря, запланирован показ камерного концерта солистов оркестра musicAeterna. Трансляция будет запущена в 19:00.

Фестиваль продлится до 27 декабря. Зрители раскупили большую часть билетов на шоу Курентзиса в первые часы после старта продаж.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два флагманских события пермского фестиваля «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса покажут в режиме онлайн. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Трансляция танцевального спектакля-концерта YOUKALI начнется 24 декабря в 22:00. Ее можно увидеть на youtubе-канале и других сетевых площадках фестиваля», — цитирует организаторов агентство «Текст». На следующий день, 25 декабря, запланирован показ камерного концерта солистов оркестра musicAeterna. Трансляция будет запущена в 19:00. Фестиваль продлится до 27 декабря. Зрители раскупили большую часть билетов на шоу Курентзиса в первые часы после старта продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...