Два главных события фестиваля «Дягилев+» пермяки увидят в прямом эфире

Теодор Курентзис является автором и идейным вдохновителем фестиваля
Два флагманских события пермского фестиваля «Дягилев+» под управлением Теодора Курентзиса покажут в режиме онлайн. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Трансляция танцевального спектакля-концерта YOUKALI начнется 24 декабря в 22:00. Ее можно увидеть на youtubе-канале и других сетевых площадках фестиваля», — цитирует организаторов агентство «Текст». На следующий день, 25 декабря, запланирован показ камерного концерта солистов оркестра musicAeterna. Трансляция будет запущена в 19:00.
Фестиваль продлится до 27 декабря. Зрители раскупили большую часть билетов на шоу Курентзиса в первые часы после старта продаж.
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